Kdo je eden in edini kranjski Prešeren?

Prešernov smenj: Bojan Bešter vsako leto ob 8. februarju v Kranju nadomesti izvirnega Franceta Prešerna, od lani vabi tudi v svoj Atelje dr. Fig.

Čeprav je France Prešeren v Kranju preživel le zadnjih nekaj let, ko ga je oblast naposled imenovala za odvetnika na Kranjskem, so si ga Kranjčani uspešno prisvojili. Kranj je Prešernovo mesto, v njem ob 8. februarju kujejo turistično-kulturno zgodbo, Prešernov smenj privabi na tisoče obiskovalcev od vsepovsod. V mestu je že več kot dve desetletji prisoten tudi ­rezervni Prešeren. Ko ni Prešeren, mu je ime Bojan Bešter, vsako leto ob 8. februarju pa nadomesti izvirnega. O njem izveš, da je ljubiteljski igralec, režiser in pisec, ki je deloval v Gledališču čez cesto ali BB teatru, širše pa je znan prav po tem, da na največji kranjski prireditvi, Prešernovem smenju, skoči v pesnikov kostum in z izbranko Julijo pod roko paradira po mestu, ki se ob kulturnem prazniku vrne v bidermajerski ...