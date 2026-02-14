Prešernova domačija: ne le spomenik pesniku, ampak tudi slovenski kmečki hiši

Prešernova domačija po prenovi diha bolj celovito, ko bo v prihajajočih mesecih obnovljen še objekt Vrba 1, bo mogoče v sadovnjaku popiti tudi kavo.

Prešernova domačija je prostor, ki ga lahko razumemo tudi kot simbolno središče, srce slovenstva, kjer se je konstituiral naš jezik tako, da se je dvignil na umetniško raven in postavil ob bok vsem velikim evropskim jezikom, kar dotlej ni bilo predstavljivo, poudarja arhitekt Aleksander Ostan, ki se je z arhitektko Natašo Pavlin in sodelavci iz biroja Ostan Pavlin ter z ZVKDS podpisal pod sveže končano prenovo Prešernove domačije. Tudi Prešeren je dokaz za to, kar prigovarja svojim študentom: da je pomembno, v kakšnem prostoru odraščaš, da te (ne)zavedno formira, zaradi česar je poklicna odgovornost arhitekta, ki prostor oblikuje, še toliko večja. »Deček, ki je osem let živel tukaj, v Vrbi, je vpijal vplive prostora domačije z bližnjo okolico, Svetim Markom ter širšo krajino, zato tudi ...