Prestolonaslednik ima sedem let

Kraljeva družina je priložnost zaznamovala z dvema fotografijama, ki ju je že pred dnevi naredila njegova mama Kate. »Vojvoda in vojvodinja Cambriška sta navdušena, da lahko delita dve novi fotografiji princa Georgea,« je Kensingtonska palača naslovila objavo. Prva fotografija prikazuje princa v zeleni polo majici, druga pa, kako nasmejano uživa v naravi. Kate je fotografije najverjetneje naredila v njihovem družinskem domu v Norfolku.



Princ George Alexander Louis je pravnuk trenutne kraljice Velike Britanije in tretji v vrsti za prestol. Če bo, kot je pričakovano, nasledil svojega deda Charlesa, Valižanskega princa, in očeta, vojvodo Cambriškega, bo postal 43. vladar v liniji. Kot prvi otrok Kate in Williama je bil javnosti predstavljen dan po rojstvu. Je starejši brat petletne princese Charlotte in dveletnega princa Louisa, pred karanteno zaradi covida-19 pa se je učil na privatni šoli Thomas's School v Batterseaju. Šole v Angliji so trenutno še vedno zaprte, vsi učenci pa se bodo v šolske klopi vrnili septembra.



S starši je princ George pogosto sodeloval na kraljevih turnejah in diplomatskih odpravah ter tako obiskal Novo Zelandijo, Avstralijo, Kanado, Poljsko in Nemčijo. V medijih se pojavlja redko, saj sta mu starša želela zagotoviti privatno otroštvo in leta 2015 medije pozvala, naj princa prenehajo neavtorizirano fotografirati. Od začetka pandemije covida-19 je bil princ sicer prikazan večkrat, predvsem med poklonom zdravstvenim delavcem, ki so ga Britanci vsak teden izrazili z aplavzom na svojih balkonih in oknih.