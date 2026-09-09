Prevroče pijače: užitek ali nevarnost za zdravje

Redno uživanje zelo vročih pijač, kot sta kava in čaj, lahko poveča tveganje za raka požiralnika. Če človek na dan zaužije šest ali več takšnih pijač, je to lahko že nevarno, poroča BBC.

Raziskava Univerze v Oxfordu je odkrila, da se vsaka pijača, ki ima 65 stopinj Celzija ali več, šteje za zelo vročo in že povzroča ogroža zdravje.

Dodajanje mleka tekočino res ohladi, ampak ne dovolj. Ko je vrela voda prelita v skodelico ima še vedno 95 stopinj Celzija, zato je priporočljivo počakati nekaj minut. Strokovnjaki trdijo, da je sicer bolje počakati, da je tekočina prijetne temperature.

Da bo povezava med rakom požiralnika in prevročimi pijačami potrjena, bo potrebnih še nekaj raziskav, zaenkrat pa se je treba držati priporočil za idealno temperaturo med 49 in 60 stopinj Celzija.

Ni razloga za paniko

Raku požiralnika se je lahko izogniti, treba je biti samo malo bolj previden. Ta vrsta ni pogosta, prizadene le nekaj ljudi na leto, zato ni razloga za paniko.

Zelo vroči napitki res povečajo tveganje, vendar obstajajo še bolj nevarni faktorji, kot sta kajenje in prekomerno uživanje alkohola. Strokovnjaki zato predvsem svetujejo opustitev kajenja in alkohola ter opozarjajo na opozorilne simptome, kot so zgaga, prebavne težave in bolečina v grlu.