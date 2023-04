Pri 106 letih na naslovnici revije Vogue

Apo Whang-Od, 106-letna umetnica tatujev, znana tudi pod imenom Maria Oggay, je pristala na naslovnici aprilske številke filipinske izdaje revije Vogue in hkrati postala najstarejša oseba na svetu, ki je kadarkoli krasila naslovnico omenjene revije.

Prebiva v gorski vasi Buscalan, približno 15 ur severno od Manile, v provinci Kalinga na severu Filipinov in velja za najstarejšo umetnico tradicionalne tehnike batok, ki vključuje ročno tapkanje tatuja v kožo s pomočjo trna, ki ga pomoči v naravno barvilo ter pritrdi na bambusovo palico. Whang-Od tako ustvarja samo s trnom pomela, vodo in premogom; črnilo torej potisne v kožo ročno, brez pomoči stroja.

Razglašena je bila kot zadnji mambabatok oziroma tradicionalna tetovatorka, ki je vtisnila simbole plemena Kalinga – ti pomenijo moč, pogum in lepoto – v kožo tisočim ljudem, ki so romali v Buscalan, je zapisal filipinski Vogue. V zadnjih 15 letih so se turisti vse pogosteje zgrinjali v njeno vas prav zaradi tetovaž.

Lepota človeštva

Ta umetnost se lahko prenaša samo po krvni liniji. Sama je začela izdelovati tatuje s petnajstimi leti, naučil jo je njen oče. Ker svojih otrok nima, znanje prenaša pranečakinjama. »Vsi moji prijatelji, ki so tetovirali, so umrli,« je leta 2017 za CNN povedala. »Ne bojim se, da bo tradicija izginila, ker usposabljam naslednje mojstre tetovaž,« je dodala.

Superstoletnica po mnenju uredništva predstavlja ideal lepote v filipinski kulturi. FOTO: Promocijsko gradivo

Glavna urednica filipinskega Voguea Bea Valdes je za CNN izjavila, da se je uredništvo soglasno odločilo, da bo na naslovnici prva ona. »Čutili smo, da predstavlja ideal lepote v filipinski kulturi. Upamo, da bomo spregovorili o lepoti človeštva. «

Doslej je bila najstarejša oseba na naslovnici Vogue igralka Judi Dench, ki se je leta 2020 na naslovnici britanskega Voguea pojavila pri svojih pri 85 letih.