Pri 24 letih je umrla najmlajša oseba z diagnozo demence

Andre Yarham, najmlajši znani bolnik z demenco v Veliki Britaniji, je umrl pri 24 letih, potem ko so mu že pri 22 diagnosticirali redko in agresivno obliko – frontotemporalno demenco. Bolezen je hitro napredovala, prizadela govor, vedenje in sposobnost samostojnega življenja, poročajo britanski mediji.

Njegovi možgani niso »hitreje postarani«, temveč so zaradi genetsko pogojene bolezni v kratkem času izgubili veliko število nevronov. Družina je njegove možgane darovala znanosti, kar bi lahko pomembno prispevalo k razumevanju in zdravljenju zgodnjih oblik demence, je poročal BBC.

Njegova mati Samantha Fairbairn je povedala, da upa, da bo darovanje njegovih možganov znanosti pomagalo razkriti več o tej »najbolj kruti« bolezni.

Pri 24 letih se možgani večine ljudi še vedno razvijajo in utrjujejo v odraslost. Yarhamovi možgani pa so bili videti desetletja starejši, po podatkih magnetne resonance so bili podobni možganom 70-letnika.

Prvi simptomi demence so se pojavili leta 2022. Družina je opazila, da je postajal vse bolj pozabljiv in da je imel včasih prazen, odsoten pogled.

V zadnjih fazah bolezni je izgubil govor, ni več mogel skrbeti zase, obnašal se je neprimerno in bil priklenjen na invalidski voziček.

Bolezen prizadane čelne in senčne režnje

Demenco običajno povezujemo s starostjo, vendar lahko nekatere oblike prizadenejo tudi zelo mlade ljudi in napredujejo izjemno hitro. Tak primer je frontotemporalna demenca, s katero je bil diagnosticiran tudi Yarham.

Za razliko od Alzheimerjeve bolezni, ki najprej prizadene spomin, frontotemporalna demenca poškoduje dele možganov, povezane z osebnostjo, vedenjem in govorom, predvsem čelne in senčne režnje, ki ležijo za čelom in nad ušesi.

Ti predeli so ključni za načrtovanje, nadzor impulzov, razumevanje govora in izražanje. Ko so poškodovani, se ljudje lahko močno spremenijo in postanejo umaknjeni, impulzivni ali izgubijo sposobnost sporazumevanja, kar je za svojce izjemno boleče.

Frontotemporalna demenca je redkejša oblika bolezni in predstavlja približno en primer na dvajset. Posebej kruta je zato, ker se lahko pojavi že v zgodnji odraslosti.

Pogosto ima močno genetsko komponento. Spremembe v določenih genih lahko motijo presnovo beljakovin v možganskih celicah, zaradi česar se te beljakovine kopičijo in poškodujejo nevrone. Sčasoma možganske celice odmrejo, možgansko tkivo pa se skrči.

Zakaj se ta proces pri nekaterih začne tako zgodaj, še ni povsem jasno. Pri Yarhamu so možganski posnetki pokazali izrazito krčenje možganov, neobičajno za tako mlado osebo. Vendar ne gre za »pospešeno staranje«, temveč za hitro izgubo velikega števila nevronov zaradi bolezni.

Pri zdravem staranju se možgani spreminjajo počasi, medtem ko pri agresivnih oblikah demence propadejo celotna možganska omrežja hkrati.