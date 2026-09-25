Pri 90 letih Japonec še vedno osvaja naslove v bodibildingu

V družbi, kjer veliko ljudi poskuša upočasniti naravni življenjski cikel – staranje – kjer se vse bolj govori o dolgoživosti, večkrat presenetijo posamezniki, kakrkšen je 90-letni japonski bodibilder Toshisuke Kanazawa.

Kot piše Guardian, je bodibilder osvojil 19 državnih naslovov, vztraja, da jih bo še več. Za britanski časnik ni skrival ponosa nad svojim telesom; slekel se je do pasu, pokažal prsne mišice, roke z izrazitimi žilami, vse to pa je pa rezultat neštetih ur, ki jih je preživel v telovadnici.

Še minuli teden, le dan preden je zmagal še na enem tekmovanju, je praznoval svoj okrogli 90. rojstni dan. Kot je dejal, je zmagal med sedmimi tekmeci v kategoriji nad 85 let na japonskem veteranskem prvenstvu v bodibildingu.

V mladosti je bil nadarjen plavalec

Kanazawa se je rodil leta 1936 v prefekturi Šimane ob obali Japonskega morja. V mladosti je bil nadarjen plavalec in kot srednješolec uspešen na 1500 metrov prosto. Po mišični poškodbi, ki je pokopala njegove sanje o nastopu na olimpijskih igrah, se je odločil, da bo postal profesionalni bodibilder.

»Mama je bila skeptična, vendar me je podpirala, oče pa je bil odločno proti – menil je, da bi morali mladi moški delati,« pravi. »Povedal sem jima, da želim postati najboljši na Japonskem, vendar da bom za to potreboval nekaj let.«

Naslednjih pet let je živel precej samotno; treniral je po šest ur na dan, jedel preproste obroke, ki mu jih je pripravljala mama, denar, ki ga je občasno zaslužil z dostavljanjem električnih naprav, je porabil za mleko in sir.

Pri 24 letih je izpolnil obljubo staršem in osvojil naslov Mister Japan, torej japonski prvak v bodibildingu. Uspeh je ponovil tri leta pozneje. Pozneje je osvojil še vrsto medalj in leta 1967 nastopil na tekmovanju Mr. Universe v Montrealu skupaj z Arnoldom Schwarzeneggerjem in zmagovalcem Sergiem Olivo. Kanazawa je bil četrti. Po 80. letu je osvojil še šest naslovov svetovnega veteranskega prvaka.

Pri tem še zdaleč ni edini japonski športnik, ki kljubuje letom, navaja Guardian.

Pri 59 letih je Kazuyoshi Miura najstarejši aktivni profesionalni nogometaš na svetu, plavalka Shoko Yonezawa pa pri 91 letih postavlja svetovne veteranske rekorde. Jadralec Kenichi Horie je ob svojem 88. rojstnem dnevu ta mesec napovedal, da bo prihodnjo pomlad znova sam in brez postanka prečkal Tihi ocean. Lani pa je Shintaro Okuyama pri 96 letih uradno priznan maraton pretekel v osmih urah, 43 minutah in 46 sekundah.

Ne kadi, ne pije, ne je mesa in rib

Kanazawa svojo dolgoživost in sposobnost, da še vedno opravlja serije zgibov in potiskov z nogami, pripisuje zdravemu načinu življenja. Nikoli ni kadil ali pil alkohola, mesu in ribam pa se je odpovedal že pred desetletji. Njegovi obroki so večinoma sestavljeni iz rjavega riža s posipom furikake, natta in miso juhe, v katero ubije nekaj surovih jajc.

»Včasih sem spil šest proteinskih napitkov na dan, zdaj tri. Z leti je vse težje zaužiti toliko tekočine.«

Ob tem je sicer, kot je povedal za Guardian, moral sprejeti druge prilagoditve. Tako ne izvaja več počepov ali potiska s prsi in raje uporablja vadbene naprave kot proste uteži. »Počnem tisto, kar je pri teh letih najboljše zame in za moje telo.«

Nikoli ni bil resneje bolan in pravi, da so bili rezultati njegovega zadnjega zdravstvenega pregleda podobni rezultatom precej mlajšega človeka.

Dve uri na dan, šest dni na teden

»Po treningih z utežmi potrebujem več časa za okrevanje kot nekoč, zato med serijami dovolj počivam in vsako noč spim približno sedem ur,« pravi Kanazawa, ki v svoji telovadnici v Hirošimi trenira dve uri na dan, šest dni na teden.

Ob tem je tudi poudaril, da je povsem naraven, kar pomeni, da uspeha ni dosegel s pomočjo nedovoljenih sredstev za izboljšanje zmogljivosti, temveč z delom.

Kanazawa se je po dveh naslovih Mister Japan sredi tridesetih let upokojil, nato pa se je pri 50 letih vrnil k tekmovalnemu bodibildingu, da bi spodbudil svojo ženo, ki je trpela za kronično boleznijo. »Žena me je vedno podpirala, vendar je bila pogosto bolna,« pripoveduje. »Videl sem, kako sem se po upokojitvi zanemaril, zato sem ji želel pokazati, da je vse mogoče.«

Sedem let pozneje je zmagal na veteranskem prvenstvu v bodibildingu. »Takrat sem bil na svojem telesnem vrhuncu.«

Močno starajoča se družba

Japonska je izrazito starajoča se družba, kar pogosto spremljajo negativni naslovi o upadanju prebivalstva, gospodarskem nazadovanju ter vse večjih stroških zdravstva in socialne oskrbe, ki bremenijo mlajše generacije.

Skoraj 30 odstotkov od 123,7 milijona prebivalcev države je starejših od 64 let, podatki, objavljeni prejšnji mesec, pa kažejo, da je število stoletnikov preseglo 100.000. Skoraj 90 odstotkov med njimi je žensk.

»Starejši Japonci počnejo neverjetne stvari, vendar me skrbi, da jih preveč opusti dejavnosti, s katerimi so se ukvarjali, ko so bili mlajši,« pravi Kanazawa, ki je ta mesec skupaj z Asuko Miyamae, 39 let mlajšo od njega, osvojil četrto mesto v kategoriji mešanih parov na odprtem prvenstvu Japonske.

»To je tako kot takrat, ko začnejo mišice v nogah pešati, ti pa to preprosto sprejmeš, ker misliš, da je neizogibno. Sam nikoli nisem želel biti takšen, zato počnem to, kar počnem.« »Bodibilder želim ostati do dneva, ko umrem.«