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    Zanimivosti

    Pri 90 letih Japonec še vedno osvaja naslove v bodibildingu

    Toshisuke Kanazawa trenira dve uri na dan, šest dni na teden, ne kadi, ne pije alkohola in pravi, da želi ostati bodibilder do smrti.
    Japonska je izrazito starajoča se družba, kar pogosto spremljajo negativni naslovi o upadanju prebivalstva, gospodarskem nazadovanju ter vse večjih stroških zdravstva in socialne oskrbe, ki bremenijo mlajše generacije. FOTO: Shutterstock
    Galerija
    Japonska je izrazito starajoča se družba, kar pogosto spremljajo negativni naslovi o upadanju prebivalstva, gospodarskem nazadovanju ter vse večjih stroških zdravstva in socialne oskrbe, ki bremenijo mlajše generacije. FOTO: Shutterstock
    R. I.
    25. 9. 2026 | 08:00
    25. 9. 2026 | 08:00
    6:47
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    V družbi, kjer veliko ljudi poskuša upočasniti naravni življenjski cikel – staranje – kjer se vse bolj govori o dolgoživosti, večkrat presenetijo posamezniki, kakrkšen je 90-letni japonski bodibilder Toshisuke Kanazawa.

    Kot piše Guardian, je bodibilder osvojil 19 državnih naslovov, vztraja, da jih bo še več. Za britanski časnik ni skrival ponosa nad svojim telesom; slekel se je do pasu, pokažal prsne mišice, roke z izrazitimi žilami, vse to pa je pa rezultat neštetih ur, ki jih je preživel v telovadnici.

    Še minuli teden, le dan preden je zmagal še na enem tekmovanju, je praznoval svoj okrogli 90. rojstni dan. Kot je dejal, je zmagal med sedmimi tekmeci v kategoriji nad 85 let na japonskem veteranskem prvenstvu v bodibildingu.

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    Starejši niso krhki in nemočni: čas je, da razbijemo staristične mite

    V mladosti je bil nadarjen plavalec

    Kanazawa se je rodil leta 1936 v prefekturi Šimane ob obali Japonskega morja. V mladosti je bil nadarjen plavalec in kot srednješolec uspešen na 1500 metrov prosto. Po mišični poškodbi, ki je pokopala njegove sanje o nastopu na olimpijskih igrah, se je odločil, da bo postal profesionalni bodibilder.

    »Mama je bila skeptična, vendar me je podpirala, oče pa je bil odločno proti – menil je, da bi morali mladi moški delati,« pravi. »Povedal sem jima, da želim postati najboljši na Japonskem, vendar da bom za to potreboval nekaj let.«

    Naslednjih pet let je živel precej samotno; treniral je po šest ur na dan, jedel preproste obroke, ki mu jih je pripravljala mama, denar, ki ga je občasno zaslužil z dostavljanjem električnih naprav, je porabil za mleko in sir.

    Pri 24 letih je izpolnil obljubo staršem in osvojil naslov Mister Japan, torej japonski prvak v bodibildingu. Uspeh je ponovil tri leta pozneje. Pozneje je osvojil še vrsto medalj in leta 1967 nastopil na tekmovanju Mr. Universe v Montrealu skupaj z Arnoldom Schwarzeneggerjem in zmagovalcem Sergiem Olivo. Kanazawa je bil četrti. Po 80. letu je osvojil še šest naslovov svetovnega veteranskega prvaka.

    Pri tem še zdaleč ni edini japonski športnik, ki kljubuje letom, navaja Guardian.

    Pri 59 letih je Kazuyoshi Miura najstarejši aktivni profesionalni nogometaš na svetu, plavalka Shoko Yonezawa pa pri 91 letih postavlja svetovne veteranske rekorde. Jadralec Kenichi Horie je ob svojem 88. rojstnem dnevu ta mesec napovedal, da bo prihodnjo pomlad znova sam in brez postanka prečkal Tihi ocean. Lani pa je Shintaro Okuyama pri 96 letih uradno priznan maraton pretekel v osmih urah, 43 minutah in 46 sekundah.

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    Starizem je kršitev človekovih pravic starejših

    Ne kadi, ne pije, ne je mesa in rib

    Kanazawa svojo dolgoživost in sposobnost, da še vedno opravlja serije zgibov in potiskov z nogami, pripisuje zdravemu načinu življenja. Nikoli ni kadil ali pil alkohola, mesu in ribam pa se je odpovedal že pred desetletji. Njegovi obroki so večinoma sestavljeni iz rjavega riža s posipom furikake, natta in miso juhe, v katero ubije nekaj surovih jajc.

    »Včasih sem spil šest proteinskih napitkov na dan, zdaj tri. Z leti je vse težje zaužiti toliko tekočine.«

    Ob tem je sicer, kot je povedal za Guardian, moral sprejeti druge prilagoditve. Tako ne izvaja več počepov ali potiska s prsi in raje uporablja vadbene naprave kot proste uteži. »Počnem tisto, kar je pri teh letih najboljše zame in za moje telo.«

    Nikoli ni bil resneje bolan in pravi, da so bili rezultati njegovega zadnjega zdravstvenega pregleda podobni rezultatom precej mlajšega človeka.

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    Ironman ni več le športni izziv, temveč tudi statusni simbol

    Dve uri na dan, šest dni na teden

    »Po treningih z utežmi potrebujem več časa za okrevanje kot nekoč, zato med serijami dovolj počivam in vsako noč spim približno sedem ur,« pravi Kanazawa, ki v svoji telovadnici v Hirošimi trenira dve uri na dan, šest dni na teden. 

    Ob tem je tudi poudaril, da je povsem naraven, kar pomeni, da uspeha ni dosegel s pomočjo nedovoljenih sredstev za izboljšanje zmogljivosti, temveč z delom.

    Kanazawa se je po dveh naslovih Mister Japan sredi tridesetih let upokojil, nato pa se je pri 50 letih vrnil k tekmovalnemu bodibildingu, da bi spodbudil svojo ženo, ki je trpela za kronično boleznijo. »Žena me je vedno podpirala, vendar je bila pogosto bolna,« pripoveduje. »Videl sem, kako sem se po upokojitvi zanemaril, zato sem ji želel pokazati, da je vse mogoče.«

    Sedem let pozneje je zmagal na veteranskem prvenstvu v bodibildingu. »Takrat sem bil na svojem telesnem vrhuncu.«

    Močno starajoča se družba

    Japonska je izrazito starajoča se družba, kar pogosto spremljajo negativni naslovi o upadanju prebivalstva, gospodarskem nazadovanju ter vse večjih stroških zdravstva in socialne oskrbe, ki bremenijo mlajše generacije.

    Skoraj 30 odstotkov od 123,7 milijona prebivalcev države je starejših od 64 let, podatki, objavljeni prejšnji mesec, pa kažejo, da je število stoletnikov preseglo 100.000. Skoraj 90 odstotkov med njimi je žensk.

    »Starejši Japonci počnejo neverjetne stvari, vendar me skrbi, da jih preveč opusti dejavnosti, s katerimi so se ukvarjali, ko so bili mlajši,« pravi Kanazawa, ki je ta mesec skupaj z Asuko Miyamae, 39 let mlajšo od njega, osvojil četrto mesto v kategoriji mešanih parov na odprtem prvenstvu Japonske.

    »To je tako kot takrat, ko začnejo mišice v nogah pešati, ti pa to preprosto sprejmeš, ker misliš, da je neizogibno. Sam nikoli nisem želel biti takšen, zato počnem to, kar počnem.« »Bodibilder želim ostati do dneva, ko umrem.«

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    »Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 12:54
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    Pri Windowsih vas tokrat lahko preseneti račun

    Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
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    OSKRBOVALNE VERIGE

    Kaj se dogaja v Zalogu

    Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:16
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    Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

    Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:01
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    OLIMPIJSKI FESTIVAL

    Ljubljana ta konec tedna v pričakovanju pestrega dogajanja

    Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
    17. 9. 2026 | 12:13
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    DOGODEK

    Peter Prevc brez olepševanja

    Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:14
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    Za vlaganje nimate dovolj denarja? Začnete lahko že s 50 evri

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
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    Drobna molekula iz panja je pritegnila pozornost znanstvenikov

    Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
    17. 9. 2026 | 12:21
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    Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

    Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 07:51
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    Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
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    Dupuytrenova kontraktura: krčenje prstov na roki

    Če na dlani opazite zatrdlino, opazujte njeno spreminjanje.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:19
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