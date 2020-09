Pri Tiffanyju zagrozili s tožbo LVMH

Potem ko je konec lanskega novembra najbogatejši Evropejec in prvi mož imperija prestiža LVMH Bernard Arnault razglasil, da slavna ameriška draguljarska hiša Tiffany postaja eden od več kot 70 »draguljev«, s katerim naj bi izz(i)vali Cartier v lasti švicarskega Richemonta, so se že spomladi letos pojavile govorice, da bo posel zaradi posledic pandemije covida-19 propadel, vendar so jih tako pri LVMH kot pri Tiffanyju zanikali. Zdaj so govorice postale resničnost.



Iz LVMH so sporočili, da njihove razmere ne omogočajo nadaljevanja 16,2 milijarde dolarjev vrednega postopka Tiffanyjevega prevzema, kar bi bil največji posel doslej v industriji prestiža. Zvrstila se je vrsta dogodkov, ki spodkopavajo uspešen prevzem Tiffanyja. Na odločitev so vplivale predvsem ameriške grožnje za zvišanje davkov na francoske izdelke, zaradi česar menda niso mogli skleniti prevzema, svoje je dodala še pandemija, ki je prizadela tudi industrijo prestiža in postavila predvsem vprašanje, ali bo LVMH preplačal Tiffany.



V Tiffanyju so že zagrozili s sodnimi postopki, s katerimi bi LVMH prisilili v sklenitev posla. »Obžalujemo, da moramo ukrepati, vendar nam LVMH ne pušča druge izbire, kot da začnemo sodni postopek za zaščito našega podjetja in delničarjev,« je dejal predsednik uprave Tiffanyja Roger N. Farah in dodal, da je bil Tiffany zavezan k dokončanju posla.



Šestinšestdesetletni Farah, ki ima diplomo iz ekonomije z Univerze Pennsylvania, je postal direktor Tiffany & Co. marca 2017 in oktobra istega leta predsednik upravnega odbora, pred tem je tri leta delal na vodstvenih položajih pri newyorški znamki oblačil in obutve višjega cenovnega razreda Tory Burch, med letoma 2000 in 2014 pa je bil na vodilnih mestih pri korporaciji Ralph Lauren.