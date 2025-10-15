Pridite na tek, kjer zmagate že s prvim korakom

Otroci se gibanju približajo najlažje skozi igro, tek, plezanje, skakanje, kolesarjenje. Ni pomemben rezultat, temveč veselje in občutek svobode, ki ga gibanje prinaša. Prav ti spontani trenutki krepijo telo, samozavest in odnose ter spodbujajo vztrajnost, ki ostane tudi v odraslosti. Svetovne smernice za zdravje otrok priporočajo vsaj 60 minut od zmerno do intenzivne telesne dejavnosti na dan, pri čemer dodatne minute prinašajo še več koristi.

Dolgotrajne koristi so jasne:

boljše telesno in duševno zdravje,

več energije,

večja odpornost in

večja sposobnost spoprijemanja z izzivi.



Gibanje ni le varovalo pred boleznimi, ampak način življenja, ki povezuje telo, um in skupnost.

Gibanje kot naložba v prihodnost – pomembna je tudi pohvala za trud

Živa Remic, mlada atletinja, Atletski klub Olimpija: »Vse se začne z majhnimi koraki. Ni pomembna zmaga ali rezultat, temveč pot in izkušnja. Zmagovalci so že s tem, da pridejo na štart.« FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Raziskave kažejo, da otroci, ki so zgodaj telesno aktivni, pozneje lažje ohranjajo zdrav življenjski slog, se bolje spoprijemajo s stresom in razvijajo sposobnosti, kot so koordinacija, osredotočenost in samozavest.

Gibanje ni le osnova zdravega razvoja, temveč tudi naložba, ki otrokom pomaga oblikovati značaj, vztrajnost in zaupanje vase.

Kot pravi mlada atletinja Živa Remic iz Atletskega kluba Olimpija: »Vse se začne z majhnimi koraki. Zmagovalci so že s tem, da pridejo na start.« Živa bo na dogodku ogrevala mlade tekače in jih spodbudila, naj tečejo zase, ker v tem uživajo, ne zaradi rezultata.

Mlajšim tekačem svetuje, naj se pred tekom ogrejejo z lahkotnim tekom, nekaj razteznimi vajami in atletskimi skipingi, ki pomagajo pri samozavesti in pripravi na start. Za Živo pa šport pomeni veliko več kot le treninge in rezultate. Prinesel ji je veselje, prijateljstva in občutek izpopolnjenosti, hkrati pa jo naučil organiziranosti in odgovornosti.

»Starši naj otroke spodbujajo s pozitivno energijo in pohvalo za trud, ne le za dosežke. Pomembno je, da otrok začuti, da trenira zase in ker v tem uživa,« še dodaja Živa Remic, ki bo na dogodku ogrevala mlade tekače in tekačice.

Ljubezen do gibanja se začne zelo zgodaj in ostane za vedno. Sprehod, igra, kolesarjenje ali skakanje čez luže – prav ti trenutki ustvarjajo trajno ljubezen do gibanja. FOTO: Depositphotos

Trener Gregor Grad poudarja, da ima zgodnja telesna dejavnost izjemen vpliv na razvoj otroka – krepi moč, koordinacijo, vzdržljivost in samozavest. Staršem svetuje, naj gibanje vključujejo v družinsko življenje kot zabavo, ne obveznost. V začetku osnovne šole zadoščata ena do dve vadbi na teden, kasneje pa naj otrok sam izrazi željo po več gibanja.

Najboljša oblika zavarovanja: skrb za zdravje

Zavarovalnica Vita že vrsto let podpira projekte, namenjene spodbujanju gibanja med otroki in mladimi, ker verjame, da je gibanje najboljša oblika zavarovanja. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Skrb za zdravje se začne veliko prej, kot pomislimo na zavarovanje – začne se z gibanjem. Prav to prepričanje vodi Zavarovalnico Vita, ki že vrsto let podpira gibanje otrok in mladih, ker verjame, da je prav gibanje najboljša oblika zavarovanja – zaščita, ki krepi telo in duha.

To soboto, 18. oktobra, bo Kongresni trg v Ljubljani zaživel v znamenju živahne otroške energije, ki bo mestno središče spremenila v pravo praznovanje gibanja, veselja in povezanosti.

Zavarovalnica Vita bo kot glavni sponzor otroških in šolskih tekov na 29. NLB Ljubljanskem maratonu podprla mlade tekače in njihove družine. Na otroških in šolskih tekih, ki so med najbolj priljubljenimi deli maratonskega konca tedna, ne štejejo sekunde, temveč nasmehi in občutek ponosa, ko otrok prečka ciljno črto. Prav ta izkušnja skupnosti in vztrajnosti je tisto, kar ostane še dolgo po dogodku.

Pomemben del dogajanja bo tudi VITA kotiček, kjer bodo družine našle prostor za igro in ustvarjalnost. Tam bo mogoče med drugim izdelati svoj navijaški plakat, se pomeriti na Vitinem poligonu in uživati v drugih aktivnostih. Program dogajanja najdete tukaj.

Zavarovalnica Vita s tem potrjuje svoje poslanstvo – stati ob strani ljudem pri vseh življenjskih slučajih in jih spodbujati k tistemu, kar je najdragocenejše: zdravju, vitalnosti in življenjski energiji. Gibanje ni le dobra izbira, temveč naložba v prihodnost za zdravo, aktivno in varno življenje.

FOTO: Zavarovalnica Vita

Zavarovanja za vse slučaje in življenjske situacije Življenje nas pogosto preseneti z drobnimi trenutki, ki nas razveselijo, in z nepričakovanimi preobrati, ki nas preizkusijo. Ne moremo predvideti vsega, lahko pa poskrbimo, da nas nepričakovane stvari ne ujamejo nepripravljene. V Zavarovalnici Vita zato ponujajo zavarovanja za vse življenjske situacije: življenjska, nezgodna in zdravstvena zavarovanja. Tako lahko brez skrbi uživate v tistem, kar je res pomembno: v življenju samem. Do 15. novembra lahko pri spletni sklenitvi izkoristite 15-% popust za vsa zavarovanja. Uporabite kodo ZAVSAKSLUCAJ.

»Marsikateri vrhunski tekač je prav tukaj stal na startni črti«

Barbara Železnik, direktorica Timinga Ljubljana: »Otrokom želimo približati tek kot prijetno, pozitivno izkušnjo.« FOTO: Vid Ponikvar/Sportida

Posebno pozornost pri ustvarjanju programa otroških in šolskih tekov namenjajo varnosti, vključevanju in veselju. Glavni namen sobotnega programa je spodbujanje veselja do gibanja, zdravega načina življenja in skupnega preživljanja prostega časa, in kot pravi Barbara Železnik, direktorica Timinga Ljubljana, organizatorja maratona: »Otrokom želimo približati tek kot prijetno, pozitivno izkušnjo. Ti teki so pravzaprav naložba v prihodnost in vrhunski šport, saj je marsikateri vrhunski tekač prvič stal na startni črti prav tukaj.«

Trase so prilagojene starosti otrok, dogodek pa vsako leto vključuje tudi inkluzivni tek, namenjen otrokom s posebnimi potrebami. Vsi teki potekajo po skrbno zavarovanih ulicah, udeleženci pa so ves čas pod nadzorom organizatorjev in prostovoljcev. »Vsi otroci so deležni enake pozornosti – ne glede na hitrost. Cilj je, da vsak odide domov nasmejan in ponosen,« dodaja Železnik.

Za čim bolj prijetno in varno izkušnjo Železnik staršem svetuje, naj prevzamejo startne kartončke pravočasno, in sicer v četrtek in petek na sejmu Tečem ali v soboto zjutraj med 8. in 10. uro na Trgu republike. Na dan teka naj na prizorišče pridejo dovolj zgodaj, da otroci spoznajo prostor in se pripravijo na start. »Ogrejte se skupaj z otroki, aktivirajte svoje telo, sprostite napetost in ustvarite povezanost, naj bo to dan za zabavo,« svetuje.

Zavarovalnica Vita letos z veseljem nastopa kot glavni pokrovitelj otroških in šolskih tekov 29. NLB Ljubljanskega maratona, ki se zdaj imenujejo VITA Otroški tek. Datum: sobota, 18. oktober Ura: od 9. ure naprej, VITA Otroški tek bo ob 10. uri Lokacija: Kongresni trg, Ljubljana Na prireditvi bo tudi VITA kotiček, kjer se bo veliko dogajalo za otroke in družine. Program se bo začel ob 9. uri in bo ponujal ustvarjalne, zabavne in gibalne aktivnosti, namenjene spodbujanju gibanja in skupnemu preživljanju časa v prijetnem vzdušju.

Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Vita