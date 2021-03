Pridobivanje uporabnega dovoljenja – katero dokumentacijo predložiti

Pozdravljeni,smo v fazi pridobivanja uporabnega dovoljenja in me zanima, kaj vse točno moram predložiti na upravno enoto za pridobitev. Ali je dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) obveza izvajalca del? Kako je z DZO, če določene stvari delaš v lastni režiji?Hvala za pojasnilo in lep pozdrav!David