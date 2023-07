Prigožin je v Rusiji. Morda je zjutraj odšel v Moskvo

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko, ki je prejšnji mesec posredoval pri dogovoru o koncu Wagnerjevega oboroženega upora, je danes novinarjem dejal, da je vodja plačancev Jevgenij Prigožin v Rusiji, pišejo britanski Guardian in različne tiskovne agencije. »Kar zadeva Prigožina – on je v Sankt Peterburgu. Ni na ozemlju Belorusije. Kje je bil Prigožin danes zjutraj? Mogoče je odšel v Moskvo.«

Pred tem je Lukašenko 28. junija dejal, da je Prigožinu ponudil, da za nekaj časa ostane v Belorusiji, istega dne so zasledili Prigožinovo zasebno letalo, ki je letelo nazaj v Rusijo, vendar ni bilo jasno, ali je bil Wagnerjev prvi mož na krovu.

Lukašenko je danes še dejal, da ponudba, da Wagner namesti nekaj svojih sil v Belorusiji – možnost, ki je vznemirila sosednje države Nata –, še vedno velja. Dejal je, da to ni tveganje za Belorusijo, in ne verjame, da bodo Wagnerjevi borci kdaj prijeli za orožje proti njegovi državi.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes po novinarski konferenci v Minsku sporočil, da Moskva Prigožinovega gibanja ne spremlja, poroča STA.

Nejasnosti

Toda veliko ostaja nejasnega glede pogojev dogovora, prav tako, kje Prigožin je, odkar je za »varen prehod v izgnanstvo v Belorusiji« opustil svoj »pohod za pravico« proti Moskvi. Nazadnje je bil viden v javnosti, ko je zapustil Rostov na Donu, mesto v južni Rusiji, ki so ga njegove čete za kratek čas zasedle.

Vladimir Putin je skupino obtožil izdaje, toda po dogovoru, ki je končal upor, je bila Prigožinu obljubljena varnost, kazenski postopek proti skupini pa opuščen. Borcem je bilo rečeno, da lahko podpišejo vojaške pogodbe, gredo domov ali se odpravijo v Belorusijo.

»Potem ko je prejšnji mesec vodil 36-urno oboroženo vstajo in poslal svoje ljudi v krog 200 kilometrov od prestolnice Moskve, je postal državni sovražnik številka ena,« o Prigožinu piše bruseljski portal Politico. Nikoli ni bil fotografiran v Belorusiji, njegovo letalo pa je večkrat letelo sem in tja iz Belorusije v Moskvo in Sankt Peterburg.

Zadnje Prigožinovo glasovno sporočilo je objavil kanal telegram v ponedeljek. V 41-sekundnem sporočilu je povedal, da je prepričan, da bodo vsi v prihodnjih dneh videli »naše naslednje zmage na fronti. Hvala, fantje!« Ponovno je poudaril, da je bil marš pravice namenjen boju proti izdajalcem.