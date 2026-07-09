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    Prihaja nov vročinski val, ki bo staro celino spremenil v rdečo cono

    Vročina se bo z zahoda razširila proti srednji Evropi, Italiji, Alpam in Balkanu. Temperature bi lahko zrasle čez 40 stopinj Celzija.
    V Barceloni so namerili najvišjo temperaturo, in sicer 40,7 stopinje Celzija. Gre za rekordno visoko vrednost, odkar so pred 112 leti začeli izvajati meritve, so sporočile španske meteorološke službe. FOTO: Lluis Gene/AFP
    Galerija
    V Barceloni so namerili najvišjo temperaturo, in sicer 40,7 stopinje Celzija. Gre za rekordno visoko vrednost, odkar so pred 112 leti začeli izvajati meritve, so sporočile španske meteorološke službe. FOTO: Lluis Gene/AFP
    M. Fe., S. I., STA
    9. 7. 2026 | 11:51
    9. 7. 2026 | 12:08
    5:48
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    Letošnji junij je bil najtoplejši, kar so jih v zgodovini meritev zabeležili v zahodni Evropi, na svetovni ravni pa je bil drugi najtoplejši, kažejo danes objavljeni podatki službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus. V zahodni Evropi je bila povprečna temperatura junija 20,74 stopinje Celzija, kar je dobre tri stopinje več od povprečja v obdobju 1991–2020.

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    Vročinski val odnesel na tisoče življenj

    Na svetovni ravni pa je bil to drugi najtoplejši junij v zgodovini meritev. Povprečna temperatura je bila 16,54 stopinje Celzija, kar je 0,56 stopinje več kot v obdobju 1991–2020. Junij je bil tudi 1,39 stopinje Celzija toplejši od junijev v predindustrijskem obdobju med letoma 1850 in 1900, kaže danes objavljeno mesečno poročilo Copernicusa.

    Vsaka osvežitev bo prišla še kako prav. FOTO: Voranc Vogel
    Vsaka osvežitev bo prišla še kako prav. FOTO: Voranc Vogel

    V španski Barceloni so včeraj namerili najvišjo temperaturo, in sicer 40,7 stopinje Celzija. Gre za rekordno visoko vrednost, odkar so pred 112 leti začeli izvajati meritve, so sporočile španske meteorološke službe. Za velik del Francije danes velja oranžno opozorilo zaradi ekstremne vročine, pri čemer naj bi temperature v Bordeauxu in Perpignanu dosegle 38 stopinj Celzija, v Nantesu 37 in v Parizu 35. V severni Italiji bodo v Firencah in Bologni dosegle tudi 36 stopinj Celzija, v Združenem kraljestvu pa naj bi London doživel še en žgoč dan s temperaturami do 34 stopinj Celzija.

    Svetovna zdravstvena organizacija bije plat zvona

    Regionalni direktor WHO za Evropo dr. Hans Henri P. Kluge opozarja, da se nad Atlantikom že pospešeno oblikuje nov, silovit vročinski val, ki bo Evropo znova spremenil v pravo rdečo cono. Temperature se bodo na Portugalskem in v južni Španiji dvignile do peklenskih 43 stopinj Celzija, na udaru so tudi Francija, države Beneluksa in osrednja Azija.

    Kluge poudarja, da morajo države ekstremno vročino končno nehati obravnavati kot le še eno običajno vremensko napoved in jo začeti jemati kot resno, izredno javnozdravstveno krizo. Zaradi alarmantnih razmer je že sklical nujni sestanek s predstavniki 41 držav članic in evropske komisije.

    Zelo je pomembna redna hidracija z vodo še pred pojavom žeje.

    Kluge je pri tem razkril porazno dejstvo, da niti polovica držav v evropski regiji nima pripravljenega nacionalnega akcijskega načrta za zaščito zdravja pred ekstremnimi vročinskimi valovi. Medtem ko nekatere že uspešno izvajajo ukrepe, se drugod srečujejo s počasno birokracijo in pomanjkanjem klimatiziranih javnih zavetišč.

    Slovenija se na srečo uvršča med države, ki imajo vzpostavljen delujoč sistem obveščanja in alarmiranja, saj spremljanje toplotne obremenitve temelji na dveh ključnih stebrih. Agencija RS za okolje (Arso) zgodaj in natančno napoveduje toplotno obremenitev ter izdaja rumena, oranžna ali rdeča opozorila za posamezne regije. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pa ob vsakem vročinskem valu aktivira protokole obveščanja javnosti in redno izdaja ključne usmeritve za zaščito najbolj ogroženih skupin, med katerimi so starejši, kronični bolniki, delavci na prostem in majhni otroci.

    Slovenija se uvršča med države, ki imajo vzpostavljen delujoč sistem obveščanja in alarmiranja. FOTO: Roman Šipić
    Slovenija se uvršča med države, ki imajo vzpostavljen delujoč sistem obveščanja in alarmiranja. FOTO: Roman Šipić

    Strokovnjaki tudi pri nas opozarjajo na pregrevanje mestnih jeder in ranljivost socialno izoliranih posameznikov. Ko pritisne ekstremna vročina, sta ključni dosledno spremljanje uradnih opozoril Arsa in NIJZ ter upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov. Najhujši vročini se je treba izogibati med 11. in 16. uro, ko je nujno omejiti fizične aktivnosti na prostem.

    Zelo pomembna je redna hidracija z vodo še pred pojavom žeje, prostore pa je treba zračiti izključno ponoči in zgodaj zjutraj. Ob pojavu znakov toplotnega udara, kot so vrtoglavica, slabost in povišana telesna temperatura, je treba nemudoma poiskati senco, se začeti hladiti ter po potrebi poklicati nujno pomoč na številko 112. Kot opozarja WHO, se moramo prilagoditi zdaj, še preden prispe nov vročinski val.

    Vročina se bo širila proti Balkanu

    Večina vročega zraka je za zdaj nad zahodno Evropo, med koncem tedna in v začetku prihodnjega tedna pa naj bi se vročinski val razširil proti srednji Evropi, Italiji, Alpam in Balkanu. Kakor navaja vremenski portal Severe Weather Europe, lahko na Balkanu pričakujejo občuten dvig temperatur, ki bi se marsikje lahko povzpele nad 30 stopinj Celzija, ponekod pa celo presegle 40 stopinj Celzija.

    Po napovedih bi se najtoplejša zračna masa prihodnji teden lahko zadrževala nad južno Italijo in deli Balkana. Tam bi najvišje dnevne temperature lokalno lahko dosegle od 38 do 41 stopinj Celzija. Po navedbah Severe Weather Europe se vročina glede na srednjeročne napovedi ne bo hitro umaknila, saj pričakujejo, da bi vročinski val lahko trajal več dni.

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    Šport

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