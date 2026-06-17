Prihaja vročina: kako se obvarovati pred UV-sevanjem in kateri faktor uporabiti

Ob začetku poletja strokovnjaki znova opozarjajo na ustrezno zaščito. Kožni rak brez malignega melanoma je namreč najpogostejša oblika raka v Sloveniji. Po podatkih republiškega registra raka vsako leto zboli več kot pet tisoč ljudi, od tega za melanomom več kot 800. Kar 135 jih zaradi te bolezni umre.

»Najnovejši podatki jasno potrjujejo, da je kožni rak ena najhitreje naraščajočih oblik raka, pri čemer ima UV-sevanje glavno vlogo kot okoljski in poklicni dejavnik tveganja,« poudarjajo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana.

Naraščanje incidence kožnega raka ni posledica enega samega dejavnika, temveč kombinacije večje izpostavljenosti UV-sevanju, staranja prebivalstva ter boljšega prepoznavanja in zgodnejšega odkrivanja bolezni, sta na nedavnem dogodku Varno na soncu poudarila dermatologa Bor Hrvatin Stančič in Laura Đorđević Betetto z Dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana.

Najbolj ogroženi so ljudje s svetlim tipom kože, tisti z velikim številom znamenj ali družinsko obremenjenostjo z melanomom, posamezniki z visoko izpostavljenostjo soncu zaradi dela ali gibanja na prostem ter imunsko oslabljeni bolniki, na primer po transplantacijah ali na imunosupresivni terapiji. Poškodbe kože zaradi izpostavljenosti UV-sevanju se sicer kopičijo vse življenje. »Glavni problem tega raka je, da nastane z zamikom in je posledica izpostavljenosti UV-žarkom izpred 30 let, ne pa tekočega obdobja,« je dejala Laura Đorđević Betetto.

In tako kot je bila na začetku tisočletja zelo priljubljena porjavela koža po sončenju in obisku solarija, se je v zadnjih letih povečal delež ljudi s kožnim rakom, je potegnila vzporednico. Dermatologa sta zavrnila mit, da je bronasta koža znak zdravja, saj da je porjavitev njen obrambni odziv na poškodbe DNK, ki jih povzroča UV-sevanje. Zdrava zagorelost ne obstaja, sta ponovno poudarila, vsaka zagorelost je namreč poškodba kože.

Filtri, ki se jim je bolje izogniti Na Zvezi potrošnikov Slovenije so preverili zaščito pred žarki UVA in UVB pri več kot 20 sončnih kremah, prvič so ocenili izdelek priljubljene korejske kozmetike. »Rezultati tudi letos kažejo, da navedbam o zaščitnem faktorju ne moremo vedno verjeti,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Sposobnost zaščite kože pred UVB-žarki označuje zaščitni faktor, ki je na embalaži naveden kot ZF ali SPF (ang. »sun protection factor«). Izdelek z zaščitnim faktorjem 30 mora preprečiti prehod 96,7 odstotka UVB-sevanja, medtem ko faktor 50 blokira 98 odstotkov UVB-sevanja. Po priporočilih evropske komisije naj bi UVA-zaščita dosegla vsaj tretjino navedenega zaščitnega faktorja UVB. Na embalaži mora biti informacija o zaščiti UVA sicer navedena, navedba njene natančne vrednosti pa ni obvezna, so poudarili.

Večina preizkušenih izdelkov vsebuje kemične filtre, pri čemer na ZPS ugotavljajo, da so najučinkovitejše tiste kreme, ki vsebujejo različne mešanice varnih kemičnih filtrov. V okviru testa so preverili tudi prisotnost UV-filtrov octocrylene, homosalate in ethylhexyl methoxycinnamate in benzophenone-3, za katere potrošniške organizacije svetujejo, da se jim je bolje izogniti. Eden od izdelkov vsebuje ethylhexyl methoxycinnamate, za katerega obstaja sum, da moti delovanje hormonskega sistema.

Dobra polovica preverjenih izdelkov vsebuje eno izmed približno 2500 dišav naravnega ali kemičnega izvora, ki jih lahko označijo z enotnim izrazom »parfum«. Le dva izdelka na tokratnem testu vsebujeta alergene dišave, ki lahko pri bolj občutljivih posameznikih povečajo tveganje za reakcije.

Prav tako smo v preteklosti že slišali, da je celo solarij neke vrste predpriprava na sončenje; tudi to je mit, ki ga je treba ovreči, solariji kvečjemu dodatno povečujejo tveganje za nastanek kožnih poškodb, so opozorili na omenjenem dogodku. Edino, kar govori v prid nastavljanju žarkom, je pozitiven vpliv sonca na počutje in tvorbo vitamina D, a pri tem sta ključni zmernost in dosledna zaščita.

Za najboljšo možno zaščito je treba sončno kremo nanašati na dve uri. FOTO: Shutterstock

Preventiva je namreč v primeru izpostavljenosti soncu edini ukrep za varovanje zdravja in je lahko tudi zelo učinkovit. Po besedah Katje Jarm z ljubljanskega onkološkega inštituta je večina kožnega raka kar 90-odstotno preprečljiva. Kožo pred UV‑žarki najbolj zaščitimo z izogibanjem najmočnejšemu soncu med 10. in 17. uro, iskanjem sence, nošenjem zaščitnih oblačil, klobuka in sončnih očal ter uporabo zaščitne kreme z visokim zaščitnim faktorjem (vsaj 30), zelo pomembna je tudi zadostna hidracija.

Evropski kodeks s 14 priporočili

Na ministrstvu za zdravje se pri nasvetih ravnajo tudi po evropskem kodeksu proti raku, ki vsebuje 14 priporočil. Ta poleg nekajenja, zdrave prehrane in redne telesne dejavnosti, omejevanja alkohola, udeležbe v presejalnih programih kar dvakrat omenja UV-sevanje. »Opozarja torej na izpostavljenost in pomen zaščite pred sončnimi žarki in odsvetuje uporabo solarijev. Pomembno je, da zaščita pred soncem postane del vsakdanjih navad vseh generacij – otrok, mladih, odraslih in starejših. Le z doslednim upoštevanjem zaščitnih ukrepov, zgodnjim prepoznavanjem sprememb na koži ter večjo zdravstveno pismenostjo bomo lahko dolgoročno zmanjšali breme kožnega raka in drugih škodljivih posledic pretiranega izpostavljanja soncu in vročini,« je poudarila Vesna Marinko z ministrstva za zdravje.

Kako visok faktor uporabiti Kot so zapisali pri Zvezi potrošnikov Slovenije, zahteva obraz posebno pozornost, zato je priporočljivo izbrati višjo zaščito, ZF 50 ali 50+, zlasti pri ljudeh s svetlo ali občutljivo kožo. Tudi pri faktorju 50+ je treba za učinkovito zaščito nanos obnoviti vsaki dve uri oziroma pogosteje, če smo v vodi ali se potimo pri športnih aktivnostih. Da krema res zaščiti v faktorju, kot je naveden na embalaži, bi jo morali nanesti v količini čajne žličke.

Med najbolj izpostavljenimi negativnim učinkom sonca so delavci, ki poleti delajo na prostem, zlasti v dejavnostih, kot so gradbeništvo, kmetijstvo, promet in komunalne storitve. Na ministrstvu za delo so zato pripravili strokovni vodnik za varno delo v vročini in dopolnili pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih. Ta določa obveznosti delodajalcev pri delu na prostem pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija, med ključnimi ukrepi pa so zagotavljanje najmanj 15-minutnih prekinitev dela na dve do tri ure, brezplačnih brezalkoholnih napitkov ter zaščita pred neugodnimi vremenskimi vplivi v času prekinitev dela. »Delodajalec mora delavcem, ki delajo na prostem v jasnem in sončnem vremenu, zagotoviti tudi ustrezno zaščito pred vplivi sonca,« je dejala Mateja Gris z omenjenega ministrstva.

Delavci, športniki in mladostniki

Metoda Dodič Fikfak s Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana je dodala, da sta pomemben del preventive tudi izobraževanje in ozaveščanje delavcev. »Še vedno je, zlasti na gradbiščih, razširjeno napačno prepričanje, da je v poletnih razmerah najprimernejše delati v kratkih rokavih ali celo brez,« je navedla primer. V Evropi je delavcev, ki delajo zunaj, okoli 20 odstotkov, približno 70 odstotkov jih s tveganji po njenih besedah ni seznanjenih.

Poleg UV-sevanja so delavci izpostavljeni toplotni obremenitvi, ki je še posebej nevarna, če na soncu opravljajo težka fizična dela. Daljša izpostavljenost visokim temperaturam ob pomanjkanju zadostnega vnosa tekočine zaradi čezmernega znojenja vodi v dehidracijo in pregrevanje telesa, je navedla. »Nezadostna hidracija lahko vodi v različne zdravstvene težave, kot so slabost, glavobol, omotica in vročinski krči, v hujših primerih lahko privede tudi do vročinske kapi, ki je urgentno medicinsko stanje in zahteva takojšnje ukrepanje.«

Sonce ima pozitiven vpliv na počutje in tvorbo vitamina D, a pri tem sta ključni zmernost in dosledna zaščita. FOTO: Tomi Lombar

Istim tveganjem so seveda izpostavljeni tudi tisti, ki se na soncu gibljejo iz lastnega veselja. »Telesno vadbo je priporočljivo načrtovati v jutranjih ali poznopopoldanskih oziroma večernih urah, ko je UV‑sevanje manj intenzivno. Izbiramo senčne poti ali površine ter poskrbimo za ustrezno zaščito – lahka, zračna oblačila, pokrivalo, sončna očala in kremo z visokim zaščitnim faktorjem. Ker se med vadbo potimo in je izpostavljenost lahko daljša, sta pomembna redno obnavljanje zaščite in zadosten vnos tekočine. Tako lahko šport na prostem ostane varen, učinkovit in zdravju prijazen,« je spomnil Gregor Kavaš, prav tako s kliničnega inštituta za medicino, dela, prometa in športa.

Zaščititi je treba tudi oči. Za UV-indeks na splošno velja, da je najvišji sredi dneva, vendar je sevanje za oči lahko bolj škodljivo zgodaj zjutraj ali pozno popoldne, je opozorila Mojca Urbančič z Očesne klinike UKC Ljubljana, saj je doza UV-sevanja, ki jo prejmejo oči, zelo odvisna od višinskega kota sonca. »Neposredno gledanje v sonce povzroči trajno okvaro vida, zato ga odsvetujemo,« je dejala in posebej izpostavila tako imenovano solarno jogo. Pri dojenčkih in predšolskih otrocih je za zaščito oči pomembno predvsem pokrivalo; ustrezna sončna očala priporočajo le v zahtevnejših svetlobnih razmerah, saj lahko, če niso primerna, neugodno vplivajo na razvoj vida, je še poudarila.

Tudi na splošno je preventivo smiselno začeti zgodaj, pri najmlajših, čemur je namenjen program Varno s soncem, ki ga Nacionalni inštitut za javno zdravje izvaja v sodelovanju s vrtci in šolami iz vse Slovenije. Do vključno leta 2025 je v njem sodelovalo približno 960.000 otrok in mladostnikov. Zlasti slednji imajo pogosto pomanjkljivo znanje o tveganju UV-sevanja in priporočilih glede zaščite, je pokazala raziskava, ki jo je NIJZ izvedel spomladi 2023 med dijaki tretjih in četrtih letnikov srednjih šol. Med njimi so zaznali tudi velik delež tveganega vedenja, vključno z izpostavljanjem soncu in uporabo solarija že pred 18. letom.