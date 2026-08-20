Priimek predsedničine prijateljice: Krivolucka, Krivoluckaja ali Krivolutskaya?

Viktorija Krivolucka se je v zadnjih tednih znašla med najbolj izpostavljenimi ljudmi v slovenski javnosti. Pozornost je pritegnila predvsem po prometni nesreči konec julija, v kateri je bila skupaj s predsednico republike Natašo Pirc Musar v službenem vozilu. Pozneje so se pojavila še vprašanja o njenem ruskem poreklu, državljanstvu, preteklosti in stikih z nekdanjim slovenskim obveščevalcem. V medijih pa se je ob tem pokazal zanimiv jezikovni problem: kako je Viktoriji Krivolucki pravzaprav ime? V različnih objavah najdemo oblike Krivolucka, Krivoluckaja in tudi Krivolutskaya (no, pa še Krivolutskaja, Krivolutskay). Na prvi pogled gre za malenkost. Toda pri ruskih priimkih končnica ni zgolj pravopisna podrobnost, saj lahko kaže na slovnično obliko priimka in na način, kako je bil ta ...