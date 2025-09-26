  • Delo d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Priložnost za športnike, para-športnike, umetnike in znanstvenike, stare od 16 do 21 let.  FOTO: Depositphotos
    Priložnost za športnike, para-športnike, umetnike in znanstvenike, stare od 16 do 21 let.  FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    26. 9. 2025 | 09:17
    Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu tudi letos razpisujeta sredstva v okviru projekta Mladi upi, ki že več kot desetletje pomembno zaznamuje poti številnih mladih talentov iz Slovenije. Projekt je zasnovan z mislijo na tiste, ki s svojo vztrajnostjo, nadarjenostjo in trdim delom stopajo iz povprečja ter iščejo priložnost za korak naprej v svojem razvoju. Namen iniciative je mladim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom omogočiti, da svoje potenciale razvijajo lažje in hitreje – ob podpori finančnih sredstev, strokovnih mentorjev in širše javnosti, ki prepoznava njihov trud in uspehe.

    Letošnji razpis prinaša najmanj 50.000 evrov, ki bodo namenjeni najbolj perspektivnim posameznikom, ki s svojo predanostjo, rezultati in vizijo uvrščajo Slovenijo na zemljevid vrhunskih dosežkov doma in v svetu. Podpora pa ni zgolj finančna, saj Mladi upi mladim talentom dajejo tudi priznanje in motivacijo, hkrati pa jim omogočajo večjo prepoznavnost in nove priložnosti za nadaljnji razvoj. Prav zato so mnogi nekdanji prejemniki sredstev danes med najuspešnejšimi predstavniki slovenskega športa in umetnosti ter s svojim zgledom potrjujejo, da je projekt pomemben mejnik na poti do vrhunskosti.

    Podpora mladim talentom je ključna naložba v prihodnost slovenske družbe. FOTO: Depositphotos
    Podpora mladim talentom je ključna naložba v prihodnost slovenske družbe. FOTO: Depositphotos

    Komu je razpis namenjen

    Na razpis se lahko prijavijo mladi, ki že danes izstopajo po svoji nadarjenosti, predanosti in rezultatih na izbranem področju. Vrata so odprta športnikom in parašportnikom, starim od šestnajst do dvajset let, ki se ukvarjajo tako s kolektivnimi kot individualnimi športnimi panogami, bodisi olimpijskimi, neolimpijskimi ali celo ekstremnimi. Priložnost imajo tudi mladi umetniki, ki svojo ustvarjalnost izražajo skozi glasbo, likovno in gledališko umetnost, film, ples, besedo ali sodobne spletne umetniške prakse.

    Poseben prostor pa je namenjen tudi mladim znanstvenikom, starim od sedemnajst do enaindvajset let, ki raziskujejo in razvijajo nove ideje na področjih eksaktnih in naravoslovnih znanosti, tehnike, medicine, družboslovja ali humanistike.

    Projekt Mladi upi je v preteklih letih odločilno vplival na poti številnih mladih, ki so danes med najuspešnejšimi slovenskimi športniki. Prav ta razpis je v ključnem trenutku stal ob strani Janji Garnbret, Timiju Zajcu, Timu Gajserju, Kaji Kajzer, Žigi Linu Hočevarju, Štefanu Hadalinu, Klari Lukan in še mnogim drugim upešnim športnikom, umetnikom in znanstvenikom. Njihove zgodbe potrjujejo, da je lahko podpora Mladih upov odločilen korak pri preboju med najboljše in da je vredno verjeti v sanje, čeprav so te sprva videti oddaljene.

    Letošnji razpis bo odprt od 24. septembra do 17. oktobra 2025, kar je ključno obdobje, da mladi nadarjeni posamezniki oddajo svoje prijave. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi starši, trenerji, mentorji in učitelji, ki jih lahko s spodbudo usmerijo na pravo pot in jim pomagajo narediti ta pomembni korak. Vse podrobnosti o pogojih in prijavnici so dostopne na uradni spletni strani www.mladi-upi.si, kjer mladi talenti najdejo vse potrebne informacije za sodelovanje v projektu, ki že več kot desetletje piše navdihujoče zgodbe uspeha.

    V dvanajstih letih je bilo v 155  mladih upov vloženih že 621.000 evrov finančne podpore. FOTO: Depositphotos
    V dvanajstih letih je bilo v 155  mladih upov vloženih že 621.000 evrov finančne podpore. FOTO: Depositphotos

    Spoznajte mlade upe 2024

    Za navdih vam predstavljamo finaliste generacije 2024, ki s svojo vztrajnostjo, nadarjenostjo in predanostjo blestijo na različnih področjih.

    Adrian Ignjatović je nadarjen harfist, čigar glasbena pot se je začela že v zgodnji mladosti. S trdim delom in neomajno predanostjo glasbi je kmalu začel prejemati številna priznanja in nagrade, ki so potrjevale njegov izjemni talent. V prihodnosti želi postati profesionalni harfist, igrati v uglednem orkestru in razviti samostojno kariero, ki ga bo popeljala na svetovne odre.

    Filip Aleksander Peršolja je mlad in nadarjen kitarist. Njegova strast do klasične kitare, združena z neverjetno predanostjo in osredotočenostjo, ga postavlja med najvidnejše mlade glasbene talente v Sloveniji. Filipov cilj je, da postane mojster klasične kitare in s svojimi nastopi dvigne ugled tega čudovitega instrumenta na globalni ravni.

    Julija Lovrenčič, umetnostna drsalka z Bleda, že 12 let posveča svoje življenje temu zahtevnemu in izjemno elegantnemu športu. S svojo neomajno predanostjo in trdim delom je dosegla že vrsto izjemnih rezultatov, med njimi naslov članske državne prvakinje in prestižno prvo mesto na mednarodnem tekmovanju Sofia Trophy 2024. Julijin trenutni cilj je uvrstitev na zimske olimpijske igre leta 2026 v Milanu, s čimer želi Slovenijo spet postaviti na svetovni drsalni zemljevid.

    Luka Urbanc je mlad matematik, ki že od otroštva raziskuje lepote in globine matematične znanosti. Že kot otrok je poskušal razumeti pomen matematičnih simbolov. »Moja pot se je začela z radovednostjo do matematike, ko sem kot otrok skušal razumeti pomen simbolov, ki sem jih videl v knjigah in revijah o popularni znanosti,« pripoveduje Luka.

    Luka Zabukovec je mlad in obetaven jadralec, ki slovensko jadranje postavlja na svetovni zemljevid. S svojo predanostjo, trdim delom in ljubeznijo do morja dosega vrhunske rezultate na domačih kot mednarodnih regatah.

    Manca Dolinar je alpska smučarka, ki je svojo športno pot začela že pri rosnih štirih letih v Smučarskem klubu Poljane. Manca je danes ena najbolj obetavnih mladih smučark v Sloveniji, o čemer pričajo številni dobri rezultati, ki nakazujejo svetlo prihodnost slovenskega alpskega smučanja.

    Manja Slak je izjemno nadarjena mlada strelka z jasno vizijo – doseči vrhunske rezultate na najprestižnejših tekmovanjih. S trdim delom, osredotočenostjo in predanostjo si je že utrla pot med najboljše mlade strelke, njeni cilji pa segajo vse do olimpijskih iger.

    Mark Lev Krajnc, izjemno nadarjeni violinist, že od otroštva kaže neverjetno predanost glasbi. Njegova zgodba se je začela pri treh letih. »Ko sem bil star tri leta, sem na TV videl orkester. Takrat sem mami rekel, da bi igral violino. Vendar me še niso vzeli resno. Pri petih letih so mi željo uresničili in me vpisali v glasbeno šolo,« se spominja Mark Lev.

    Maša Colja je študentka kineziologije, ki ples že od mladosti prepleta z vsakdanjim življenjem. Članica slovenske plesne reprezentance, svetovna podprvakinja ter evropska in državna prvakinja v freestyle plesu je le nekaj izjemnih nazivov, ki jih je dosegla v zadnjih letih. Maša si želi postati prepoznavno ime v svetovnem plesnem svetu, navduševati mlade plesalce in širiti pozitivno energijo.

    Mia Miloševič Iglič je mlada cirkuška umetnica, trenutno razvija svoje umetniške talente na prestižni šoli FLIC - Scuola di Circo a Torino. Njena pot pa se je začela pred leti, ko je iz radovednosti obiskala ljubljanski cirkus Fuskabo. Kot sama pravi, si je takrat želela le plezati po svili. Toda že v prvem letu je cirkus postal njen svet.

    Tom Teršek, obetavni atlet, ki se že od malih nog ukvarja z atletiko, je v sezoni 2024 dosegel vrhunec mladinske kariere. Postal je svetovni prvak v metu kopja na svetovnem prvenstvu U20 v Limi z izjemnim metom 76,81 m. Le mesec dni pred tem dosežkom je v Celju osvojil naslov državnega prvaka s kar 80,87 m, kar je drugi najboljši rezultat vseh časov v Sloveniji. Tomov največji cilj je podreti svetovni rekord v metu kopja in nastopiti na olimpijskih igrah, kjer bi rad v zgodovino zapisal svoje ime.

    Tristan Majcenovič je mlad paraplavalec, ki s svojo predanostjo in voljo navdihuje vse okoli sebe. Kljub prirojeni prikrajšavi stegnenice in uporabi nožne proteze je dokazal, da so meje zgolj v naših mislih. Plavanje trenira že od petega leta, njegov cilj pa je uvrstitev na paraolimpijske igre leta 2028.

    Urška Ogrizek je mlada in izjemno nadarjena atletinja, ki navdušuje s svojimi dosežki in vizijo. »Moja pot do uspehov se je začela v osnovni šoli, kjer sem že izstopala s svojo nadarjenostjo,« pripoveduje Urška. Že ob prvih korakih v atletiki je pokazala talent, ki so ga hitro opazili trenerji. Prvo večje priznanje je dosegla z zmago na medobčinskem tekmovanju v krosu, ki mu je sledila še zmaga na državni ravni. To pa je bil šele začetek njene zgodbe.

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom. FOTO: Depositphotos
    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom. FOTO: Depositphotos

    Zakaj sodelovati?

    Podpora v okviru razpisa Mladi upi ni le finančna. Pomeni tudi priznanje, motivacijo in širšo prepoznavnost za mlade, ki s trudom in predanostjo že danes soustvarjajo prihodnost.

    Zavarovalnica Triglav in Zavod Vse bo v redu želita s projektom pokazati, da je prihodnost Slovenije v rokah mladih talentov in da je ne nazadnje njihov uspeh hkrati uspeh celotne družbe.

    Razpis je odprt od 24. septembra do 17. oktobra 2025. To je ključen čas, da mladi talenti oddajo svoje prijave, starši, trenerji, mentorji in učitelji pa jih pri tem spodbujajo.

    Vse podrobnosti in prijavnico najdete na spletni strani www.mladi-upi.si.

    Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav

