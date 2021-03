Primanjkovanje surovin: Gradbeni materiali se dražijo

Marca je mnoge novograditelje ali tiste, ki prenavljajo svojo nepremičnino, neprijetno presenetila vest o višjih cenah gradbenega materiala. Podražitve so bile kar občutne, predvsem pri toplotnoizolativnem materialu in jeklu (od 20 do 44 odstotkov). Dražji je tudi les, končni kupci pa izpostavljajo tudi višje cene kritine, stripora, vijakov, oken ...