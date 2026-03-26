Kaley G.M. – dekle, ki je tožilo Meto in Google zaradi zasvojenosti

Porota v središču Los Angelesa na prelomnem sojenju spoznala podjetji kot odgovorna za odvisnost od družbenih medijev.

Kaley G. M. (pogosto navedena tudi samo s kraticami K.G.M.) je 20‑letna Američanka iz Kalifornije, ki je vložila civilno tožbo proti podjetjema Meta Platforms (lastnik instagrama) in Google (youtube), češ da spodbujata odvisnost in škodujeta duševnemu zdravju mladih. Sodišče je včeraj odločilo, da podjetji nista zagotavljali ustreznih opozoril o tveganjih, odrejena pa je bila tudi odškodnina v višini približno 6 milijonov dolarjev (5,2 milijona evrov). A kdo je dekle, ki je kot otrok postala tako zasvojena z aplikacijami, da je to po njenih navedbah vodilo k tesnobi, depresiji in drugim težavam. Kaley je julija 2023 vložila tožbo proti večjemu številu tehnoloških podjetij, ki imajo priljubljene družbene aplikacije, češ da so namenoma oblikovane z algoritmi in funkcijami (npr. samodejno ...