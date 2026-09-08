Princ George v Etonu; po stopinjah očeta Williama in strica Harryja

Princ George je danes, pri 13 letih začel novo poglavje svojega izobraževanja na slovitem Eton kolidžu. Na prvi šolski dan sta ga v prestižno šolo pospremila starša, princ William in princesa Catherine. George, drugi v vrsti za britanski prestol, bo na Etonu tudi stanoval. Izbira šole ni naključna. George namreč stopa po poti svojega očeta Williama in strica Harryja. William je Eton začel obiskovati leta 1995, ko je bil prav tako star 13 let, in tam ostal do leta 2000. Harry se mu je pridružil leta 1998. George je tako tretji član ožje kraljeve družine, ki bo obiskoval Eton. Princ George je danes, pri 13 letih začel novo poglavje svojega izobraževanja na slovitem Eton Collegeu. FOTO: Adrian Dennis Via Reuters Tudi Williamov prvi dan na Etonu je bil pred leti deležen velike pozornosti. ...