Princ Harry in podli britanski tabloidi na sodišču

Britanski mediji od začetka tedna spremljajo Harryjevo pričanje na sodišču v posebni tožbi proti medijski skupini Mirror Group Newspapers (MGN). Njihovi tabloidi naj bi po njegovem med letoma 1991 in 2001 nezakonito pridobivali osebne informacije, s katerimi so polnili strani, večali prodajo in zaslužke, njega, tedaj tretjega v vrsti za prestol, pa pahnili v veliko paranojo, ogrožali njegove intimne odnose, zaradi česar kot najstnik »ni mogel zaupati nikomur«.

Celo mnogi Britanci ne vedo čisto dobro, zakaj se je princ Harry znašel na sodišču, po poročanju BBC se je v zadnjem tednu iskanje v britanskem googlu po besedah »Harry« in »sodišče« povečalo za 5000-krat. V resnici tabloide Daily Mirror, Sunday Mirror in Sunday People toži še okoli 100 strank, je pa princ Harry eden najbolj znanih med njimi.

Sodišču je predložil izjavo na okoli petdesetih straneh, na včerajšnjem peturnem zaslišanju je po poročanju Guardiana med drugim povedal, da je bil že kot otrok izpostavljen »neverjetno invazivnim« novicam, ki so vplivale nanj in na njegove bližnje, vključno z njegovo pokojno mamo, princeso Diano, ter da imajo nekateri uredniki in novinarji »krvave roke« in so s svojim delom povzročili bolečino, razburjenje in »nehote« smrt. Da ga je tisk prikazoval kot »bedaka« in »zasvojenca z mamili« ter da se je v nekem trenutku pri 20 letih moral skriti v prtljažnik avtomobila, da bi se izognil paparacem.

Princ Harry se že vse življenje ne more izogniti medijski pozornosti, množice poročevalcev in fotografov so pozorno spremljale tudi njegovo pričanje na sodišču v tožbi proti medijskemu velikanu. FOTO: Alishia Abodunde/ Reuters

Zaradi novic o njegovem zdravju – v enem primeru o poškodovanem palcu – se je v bližini svojih zdravnikov počutil paranoično. Dolgoletne špekulacije o njegovem pravem očetu, ki naj bi bil vojaški častnik James Hewitt, so se odražale v nizu zgodb o poskusih kraje njegovega DNK za test.

O nekdanjem uredniku Daily Mirrorja Piersu Morganu je zatrdil, da je poslušal glasovna sporočila njegove mame Diane, nekdanjega kraljevega butlerja Paula Burrella je označil za »dvolično govno«. Kritike je usmeril tudi na vlado aktualnega premiera Sunaka, rekoč, da je dosegla »dno od dna« in se izogiba nadzoru medijev tako, da »spi s prijaznimi časopisi«. Po mnenju princa je demokracija v Združenem kraljestvu ogrožena, ker britanski mediji sodelujejo z vlado, da bi ohranili status quo.

Vpliv na duševno zdravje

Princ Harry je danes »podle« britanske tabloide obtožil »uničujočega vpliva« na njegovo duševno zdravje, prepričan je, da je bilo vdiranje v telefon na ravni medijske industrije v vsaj treh njihovih časopisih. Poudaril je, da je bilo uničujoče videti na naslovnicah podrobnosti o njegovem razmerju s Chelsy Davy, s katero je bil v zvezi šest let, pa o njegovem razmerju s pokojno televizijsko voditeljico Caroline Flack, da ga je desetletje zalezovala fotografska agencija Ikon ter kako so članki navajali zasebne informacije o prepovedi njegove vrnitve v Afganistan. Dejal je, da je sprožil tožbo proti Mirror Group Newspapers, da bi ustavil sovraštvo do svoje žene Meghan.

Odvetnik Mirror Group Newspapers Andrew Green je v minulih dveh dneh poudaril, da so članki, predloženi v pritožbi, temeljili na informacijah, ki so bile objavljene že v drugih časopisih, ter da je v mnogih mogoče izslediti zakonito pridobljene vire, vključno s palačo. Zatrdil je, da Harry nima nobenega dokaza, da bi bilo kadarkoli kaj med njegovim telefonom in katerimkoli novinarjem Mirror Group.

Karikaturist Kaya Mar je tako upodobil vojvodo in vojvodinjo Susseška in se z umetnino postavil pred višje sodišče. FOTO: Toby Melville/ Reuters

Sojenje, ki se je začelo le nekaj dni po Karlovem kronanju 6. maja, naj bi po poročanju tujih tiskovnih agencij trajalo do sedem tednov. Harry je vpleten v več tožb, med drugim proti britanskim oblastem glede njegovega policijskega varovanja, marca pa se je pojavil na obravnavi v sojenju proti medijski skupini Associated Newspapers (ANL) zaradi obrekovanja, a je podal zgolj pisno izjavo. Sicer pa je Harryjeva žena Meghan Markle dobila tožbo iz leta 2021 proti Mail on Sunday zaradi objave zasebnega pisma očetu. To je vodilo do poravnave v višini enega funta zaradi kršitve njene zasebnosti in nerazkrite vsote zaradi kršitve avtorskih pravic.