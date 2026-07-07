Princ Harry izgubil odmevno tožbo proti založniku Daily Maila

Britanski princ Harry je skupaj s še šestimi znanimi osebnostmi izgubil odmevno tožbo proti založniku časopisa Daily Mail zaradi nezakonitega zbiranja informacij, poroča BBC. Višje sodišče v Londonu je namreč razsodilo, da tožniki svojih resnih obtožb niso uspeli dokazati z zadostnimi in prepričljivimi dokazi.

Poleg vojvode Susseškega so med tožniki sodelovali tudi glasbenik Elton John, aktivistka Baroness Lawrence ter igralka Elizabeth Hurley. Skupina je založnika Associated Newspapers Limited (ANL) obtožila, da je pri pridobivanju informacij za časopisne zgodbe uporabljal nezakonite metode, med drugim vdiranje v komunikacije, zavajanje sogovornikov in druge sporne prakse. ANL je vse očitke ves čas odločno zanikal.

Po večtedenskem sojenju, ki je potekalo v začetku leta, je sodnik v več kot 400 strani dolgi sodbi odločil, da tožniki niso izpolnili dokaznega bremena. Poudaril je, da gre za zelo resne obtožbe, ki zahtevajo trdne dokaze, teh pa po njegovi presoji ni bilo dovolj. V sodbi je med drugim zapisal: »Sum, četudi razumljiv, ni dokaz.« Po njegovem mnenju so se tožniki pri svojih trditvah pogosto opirali na »široke sklepe« in domneve, namesto na konkretne dokaze.

Harry: Medijsko poročanje je povzročilo »popolno bedo«

Med sojenjem je princ Harry podal čustveno pričanje o vplivu medijskega poročanja na njegovo zasebno življenje. Dejal je, da je ravnanje časopisa njegovo soprogo Meghan Markle pahnilo v »popolno bedo«, pri čemer je izpostavil dolgoletne posledice medijskega pritiska.

Eden od spornih člankov je bil prispevek iz leta 2002 z naslovom Harry's older woman (v prevodu Harryjeva starejša ženska), v katerem je časopis poročal o domnevni zvezi med princem Harryjem in televizijsko voditeljico Natalie Pinkham. Harry je trdil, da so bile informacije pridobljene nezakonito, med drugim z uporabo posrednika za pridobivanje telefonskih podatkov.

Princ Harry je dejal, da je ravnanje časopisa njegovo soprogo Meghan Markle pahnilo v »popolno bedo«. FOTO: arhiv Dela

Novinarka Katie Nicholl je na sodišču pojasnila, da je zgodbo pripravila na podlagi več virov iz Harryjevega kroga, vključno z osebami, ki so bile navzoče pri njegovih telefonskih pogovorih oziroma so videle nekatera njegova sporočila. Sodnik je njeno razlago sprejel in ocenil, da je članek temeljil na zakonito pridobljenih informacijah. Ob tem je pripomnil, da so nekatere podrobnosti iz Harryjevega zasebnega življenja lahko pricurljale prav iz njegovega družbenega kroga.

Založnik govori o popolni zmagi

Associated Newspapers Limited je sodbo medtem pozdravil kot veliko zmago za svoje novinarje. V odzivu so zapisali: »To je veličastna potrditev novinarstva Daily Maila.« Dodali so, da je sodba očistila ugled njihovih novinarjev, ki so bili po njihovem mnenju neupravičeno obtoženi nezakonitega ravnanja.

»Kot sodba jasno kaže, je bil prav vsak članek pridobljen iz zakonitih virov,« so sporočili pri založniku. Napovedali so tudi, da bodo zahtevali povračilo stroškov, ki so jih imeli z obrambo v postopku.

Nadaljevanje postopka konec julija

Čeprav je sodišče vse zahtevke zavrnilo, zadeva še ni povsem zaključena. Za 29. in 30. julij je razpisano novo zaslišanje, na katerem bodo obravnavali morebitna odprta procesna vprašanja in odločali o nadaljnjih sodnih odredbah, vključno s stroški postopka.

Princ Harry se medtem mudi v Londonu, kjer se udeležuje dogodka v okviru iger Invictus. Po navedbah britanskih medijev po razglasitvi sodbe za zdaj ne namerava podati izjave pred kamerami.