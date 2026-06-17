Princ Harry po štirih letih z družino spet na Otoku

Princ Harry, mlajši sin britanskega kralja Karla III., bo julija z ženo Meghan in njunima otrokoma, Archiejem in Lilibet, obiskal Združeno kraljestvo, kar bo njun prvi družinski obisk na Otoku po štirih letih, danes poročajo britanski mediji.

Par, ki od leta 2020 živi v ZDA, se namerava prihodnji mesec po poročanju medijev udeležiti dogodka, namenjenega promociji mednarodnih športnih iger Invictus Games za poškodovane oziroma bolne vojake in vojne veterane.

Vojvodo in vojvodinjo susseško bosta po poročanju BBC spremljala njuna otroka, sedemletni Archie in petletna Lilibet.

41-letni Harry se je leta 2020 odpovedal kraljevim dolžnostim, kasneje pa se je po razkolu s kraljevo družino skupaj z Meghan preselil v Kalifornijo.

V zadnjih letih z otroki ni obiskal svoje domovine. Lani je izgubil sodno bitko z britansko vlado glede svojega varovanja, nakar je dejal, da družine ne more varno pripeljati v državo.

Ta odločitev, skupaj z zelo odmevnim konfliktom z očetom in starejšim bratom, princem Williamom, je pomenila, da kralj svoja vnuka Archieja in Lilibet komajda vidi, odkar sta se rodila. Nazadnje ju je videl med praznovanjem platinastega jubileja pokojne kraljice Elizabete II. leta 2022.

Princ Harry je sicer že večkrat izrazil željo, da bi otroka pripeljal nazaj v državo, kjer se je rodil. Za zdaj sicer ni znano, kakšni bodo varnostni ukrepi ob obisku. Prav tako ni jasno, ali se bo kralj Karel srečal s svojima vnukoma, še poroča BBC.