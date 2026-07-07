Princ Harry pripotoval v London brez žene in otrok

Princ Harry, odtujeni mlajši sin britanskega kralja Karla III., je v ponedeljek zvečer pripotoval v London, a brez žene in otrok, poroča britanski BBC. Vojvodo Susseškega po vrnitvi v domovino čaka teden, poln obveznosti, začenši z dogodki v Londonu v okviru priprav na športne igre za ranjene vojaške veterane Invictus Games, ki bodo potekale prihodnje leto v Birminghamu.

Princ Harry se bo dogodkov udeležil sam, saj njegova soproga Meghan ter otroka Archie in Lilibet zaradi varnostnih pomislekov niso prišli v London. Sam obisk se je začel z nekaj zmede, saj je njegova ekipa sporočila, da je sprejel povabilo za bivanje v Buckinghamski palači. Le-ta je novico zavrnila, saj so princu že v soboto sporočili, da ne bo mogel bivati v palači, ker se na povabilo ni pravočasno odzval.

Iz Buckinghamske palače (na fotografiji) so sporočili, da princ Harry ne bo prebival pri njih. FOTO: Jack Taylor/Reuters

Njegov obisk sovpada z za danes popoldne napovedano objavo razsodbe v primeru tožbe proti časopisni skupini Associated Newspapers, ki jo je vložil s številnimi znanimi osebnostmi, vključno s sirom Eltonom Johnom, sirom Simonom Hughesom, Liz Hurley, Sadie Frost in baronico Doreen Lawrence. Tožniki trdijo, da je časopisna skupina, ki izdaja tabloida Daily Mail in Mail on Sunday, uporabljala nezakonite metode za pridobivanje informacij za članke. Založnik obtožbe odločno zanika.

To je najnovejša – in pričakuje se, da tudi zadnja – v seriji sodnih bitk, ki jih je princ Harry bil proti temu, kar je označil za nepoštene prakse britanskega tiska, piše BBC. Če bo izid primera tak, da bo sodnik nekatere trditve podprl in druge zavrnil, je verjetno, da bosta obe strani razglasili zmago.

Princ Harry in njegova soproga Meghan nista bila v Združenem kraljestvu že od pogreba kraljice Elizabete II. leta 2022. FOTO: Toby Melville/Reuters

Ta teden so se pojavljala tudi ugibanja o tem, da princ Harry gradi mostove s svojo družino, vključno z morebitnim srečanjem z očetom, kraljem Karlom III. V britanskih medijih je potekala burna razprava, ali bi to bila priložnost za kralja, da vidi svoja vnuka, ki nista bila v Združenem kraljestvu že od platinastega jubileja pokojne kraljice Elizabete II. leta 2022.

Zadeva se je zapletla, ker zaradi varnostnih vprašanj Meghan in otroka ne bodo spremljali Harryja v Londonu, kot je bilo prvotno predvideno. A še vedno bi lahko prišli na poznejši del obiska zunaj prestolnice, poroča BBC. Po pričakovanjih princ Harry med obiskom ne bo srečal svojega brata in prestolonaslednika, princa Williama.

Verjetno pa bo videl več članov s Spencerjeve strani družine, saj naj bi prebival na posestvu Althorp, kjer je pokopana njegova mama princesa Diana. Če bi njegova otroka prišla v Združeno kraljestvo, bi bila to priložnost, da obiščeta grob babice, ki je nista nikoli spoznala, saj je umrla lv prometni nesreči leta 1997, ko Harry še ni dopolnil 13 let.