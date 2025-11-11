Princ Willam: Z otroki sva se odkrito pogovarjala tudi o princesini bolezni

Princ William je na podelitvi nagrade Earthshot, ki letos prvič poteka v Braziliji, razkril, kako se s svojo ženo, princeso Kate Middleton, pogovarjata z otroki, 12-letnim princem Georgeem, desetletno princeso Charlotte in sedemletnim princem Louisom. Pogovarjajo se tudi o težkih trenutkih, s katerimi sta se soočala v zadnjih dveh letih, poroča BBC, torej ko je Kate zbolela za rakom, pa tudi ko je zbolel kralj Karel III.

Nagrada Earthshot prepoznava ljudi, ki so se domislili idej za reševanje problemov, ki vplivajo na planet. Zmagovalci v vsaki kategoriji prejmejo milijon funtov za nadaljnji razvoj svojih idej.

V pogovoru z brazilskim televizijskim voditeljem Lucianom Huckom v Riu de Janeiru je pred podelitvijo nagrad govoril o tem, da se je zaradi vsega, kar se je zgodilo, naučil, da je otrokom treba povedati več in da se vsaka družina o takih temah pogovarja drugače. Pravi, da se hitro pojavijo pomisleki, da je povedal preveč, vendar skrivanje pred njimi ne deluje. Pogovarjajo se o tem, kako se počutijo, zakaj se stvari dogajajo, in pogledajo na situacije tudi z drugih stališč. Tako niso nikoli zaskrbljeni, da jim kaj skrivata.

V intervjuju je povedal, zakaj svojim otrokom ne dovolita imeti telefonov. »Mislim, da imajo otroci dostop do preveč stvari, ki jih na spletu ne bi smeli videti,« je dejal. Pravi, da je odločitev težka in da prihaja do točke, ko je vprašanj na to temo veliko. Verjame, da njegov najstarejši sin George razume in da bo v srednji šoli verjetno dobil telefon z omejenim dostopom.

Treba je iskati ravnovesje. Dodal je še, da priročnika za starševstvo ni.