Princ William: Ko bom kralj, bom spremenil monarhijo

Princ William je v intervjuju s kanadskim igralcem Eugenom Levyjem spregovoril o družini in odnosu do monarhije za dokumentarno oddajo The Reluctant Traveler. Kraljevi viri so za BBC dejali, da valižanski princ še nikoli ni bil tako odkrit v intervjuju.

Levy v potovalni oddaji obiskuje različne znamenitosti sveta, tokrat pa se je v družbi prestolonaslednika britanske monarhije sprehodil po gradu Windsor. Princ William je Levyju, ki je v filmu Ameriška pita nastopil v vlogi očeta glavnega junaka Jima Levensteina, priznal, da je oboževalec ameriške seksualne komedije. Z igralcem sta se pogovarjala tudi o nogometnem klubu Aston Villa pa tudi o resnejših temah, kot je britanska monarhija in njena več kot tisočletna zgodovina.

»Lahko rečem, da imam v načrtu spremembe,« je dejal princ William. »Spremembe na bolje sprejemam z odprtimi rokami, take spremembe pozdravljam. Ne bojim se jih – samo zamisel, da lahko kaj spremenim, me navdušuje. Seveda ne radikalne spremembe, a spremembe, ki jih potrebujemo,« je o bodoči vlogi kralja še povedal 43-letni princ.

Princa Williama windsorski grad spominja na babico, kraljico Elizabeto II., ki je tam preživela ogromno časa. Po smrti monarhinje, ki je na britanskem prestolu sedela več kot 70 let, se je marsikaj spremenilo, pravi princ William.

»Če nisi previden, je lahko zgodovina velika utež, sidro, ki te duši in ovira,« je dejal prestolonaslednik in dodal, da je pomembno živeti v trenutku. Čeprav je princ William zagovornik tradicije, si prizadeva, da bo monarhija ostala relevantna: »Včasih pomislim na nekatere tradicije in se sprašujem, ali imajo še vedno smisel.«

V pub na kozarec jabolčnika

Levy in bodoči kralj sta po končanem obisku windsorskega gradu pogovor nadaljevala ob pijači v bližnjem pubu Two Brewers. Levy si je naročil velikega guinnessa, princ William pa kozarec sladkega jabolčnika. Igralec je bodočega kralja v bolj sproščenem okolju vprašal tudi o družini, otrocih in zasebnosti pod nenehnim drobnogledom medijev, pa tudi o bolezni valižanske princese Catherine in kralja Karla III.

»Kar je povezano z družino, me hitro prevzame,« je o skrbeh glede zdravja v družini spregovoril princ William. »Otrokom poskušava dati vso varnost, ki jo potrebujeta. Smo zelo odprta družina in se pogovarjamo o stvareh, ki nas težijo, a kljub temu ne moreš biti povsem prepričan, kakšen vpliv ima zares lahko [bolezen]. Zato je pomembno, da si stojimo ob strani, otrokom pa zagotovimo, da je vse v redu,« je dejal valižanski princ.

Princ William in princesa Kate imata tri otroke, Georgea, Charlotte in Louisa. FOTO: Eddie Mulholland/Reuters

»Življenje nas ves čas preizkuša in zagotovo je na trenutke težko,« je sklenil britanski prestolonaslednik in dodal, da je ponosen na ženo in očeta, ki sta se borila z rakom, pa tudi na otroke.

Princ William v intervjuju ni spregovoril o odnosu do princa Harryja, a ga je kljub temu omenil, ko je pripovedoval o otroštvu in medijskem pritisku, ki sta ga doživljala princesa Diana in takratni valižanski princ Karel. »Upam, da se nikoli ne vrnemo v čas, ko sva s Harryjem odraščala. Naredil bom vse, da to preprečim,« je še dejal princ William.

Levy je za BBC povedal, da je bil presenečen, kako odkrit je bil bodoči monarh. »Zame je bil kot običajen pogovor. Povedal mi je, kaj si misli, in sva se z lahkoto pogovarjala,« je dodal 78-letni igralec in pohvalil prinčev izjemni smisel za humor.

Prince William je v pogovoru z Levyjem priznal, da je bilo zanj leto 2024 najtežje v njegovem življenju. Spremenilo je tudi njegov pogled na življenje, saj je spoznal, kaj je zares pomembno.