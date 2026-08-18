Vsa resnica o princesi Diani, skoraj 30 let po tragediji

Charles Spencer, brat pokojne britanske princese Diane, bo ob približevanju 30. obletnice njene smrti izdal knjigo o svoji sestri. V njej želi predstaviti »resnico o Diani« s svojega zornega kota ter odgovoriti na po njegovih besedah številne neresnične trditve, ki so se v desetletjih po njeni smrti uveljavile v javnosti.

Knjiga z naslovom Swan Song: Diana, My Sister bo prihodnji mesec izšla v Veliki Britaniji, nato pa naj bi jo izdali tudi na drugih trgih. Založnik Michael Joseph, ki je del skupine Penguin Random House, napoveduje osebno pripoved o Dianinem življenju skozi oči njenega mlajšega brata, bolj znanega kot grof Spencer.

»Ob bližajoči se 30. obletnici Dianine tragične smrti sem znova prejel plaz prošenj za intervjuje o svoji sestri,« je Spencer zapisal v izjavi. Kot je dodal, ga je to dokončno prepričalo, da svoje misli in spomine zapiše »enkrat za vselej«, namesto da bi vedno znova z nelagodjem prebiral mnenja drugih, med katerimi so številna po njegovih besedah utemeljena na neresnicah, ki so sčasoma začele veljati za dejstva.

Od kraljeve poroke do ločitve

Diana se je s takratnim princem Charlesom poročila leta 1981 in hitro postala ena najbolj prepoznavnih ter fotografiranih žensk na svetu. Njun zakon se je pozneje skrhal, leta 1996 pa sta se ločila. Umrla je 31. avgusta 1997, stara 36 let, v prometni nesreči v pariškem predoru Pont de l’Alma. V avtomobilu je bil tudi njen spremljevalec Dodi al Fayed. Nesreča se je zgodila med vožnjo z veliko hitrostjo, ko so avtomobil zasledovali paparaci na motorjih.

Charles Spencer, brat pokojne Diane, bo izdal knjigo. FOTO: AFP

Spencer je veliko pozornosti vzbudil že na sestrinem pogrebu, ko je v odmevnem govoru kritiziral ravnanje kraljeve družine in medijev z Diano. »Namen te knjige je povedati resnico o Diani z bratove perspektive, tako kot sem to poskušal storiti, ko sem govoril na njenem pogrebu,« je dejal Spencer. Dodal je, da želi tudi tokrat spregovoriti v sestrinem imenu, »odkrito in na pozitiven način«.

Daniel Bunyard, uredniški direktor pri Penguin Random House, je knjigo označil za »delo zgodovinskega pomena«.