Princesa Leia posthumno dobila svojo zvezdo

Ameriška igralka Carrie Fisher, ki je bila najbolj znana po vlogi princese Leie v originalni trilogiji Vojne zvezd, je posthumno dobila zvezdo na znamenitem hollywoodskem Pločniku slavnih. Na včerajšnjo slovesnost je prišla igralkina hči Billie Lourd, je pa dogodek nekoliko zasenčil družinski spor.

Zvezda Carrie Fisher je po pisanju nemške tiskovne agencije dpa le nekaj metrov oddaljena od zvezde Marka Hamilla, ki je v Vojni zvezd zaigral v vlogi Lukea Skywalkerja. Zvezda igralkine matere Debbie Reynolds, ki je znana iz filma Pojmo v dežju ter drugih hollywoodskih uspešnic iz sredine prejšnjega stoletja, pa je na drugi strani ceste.

Slovesnost je potekala na 4. maj, ki je tudi praznik Vojne zvezd, jo je pa po pisanju francoske tiskovne agencije AFP nekoliko zasenčil družinski spor. Na slovesnosti v Los Angelesu namreč ni bilo igralkinega brata Todda ter polsester Joely in Tricie, ki so obtožili Billie Lourd, da jih ni povabila.

Koristi po smrti

Todd Fisher je za spletni portal TMZ povedal, da je biti izpuščen na ta poseben dan resnično boleče, polsestri pa sta na Instagramu zapisali, da ju je to, da sta bili izpuščeni,globoko pretreslo. Na drugi strani je Billie Lourd trojico obtožila, da so se okoristili s smrtjo njene matere.»Nekaj dni po smrti moje mame sta se njen brat in sestra odločila, da bosta javno izrazila svojo žalost in izkoristila mamino smrt, tako da sta dala več intervjujev in napisala knjige za veliko denarja, v katerih sta bili temi smrti moje mame in babice. Izvedela sem, da sta to storila iz medijev. Nikoli se niso posvetovali z menoj ali razmišljali, kako bo to vplivalo na naš odnos,«je njeno izjavo objavil Hollywood Reporter.