Pripravljeni na cold brew trend z novo De'Longhi Eletta Explore?

Eletta Explore v Slovenijo prinaša nov svetovni trend – pitje hladno varjene kave.

Pomladni in poletni meseci so ustvarjeni za uvajanje novih trendov, letos bo to zagotovo hladno varjena kava (t. i. cold brew). Hladna, cold brew kava prinaša nov način v uživanju pitja kave. S kavnim aparatom Eletta Explore si bodo kavoljubci v udobju svojega doma lahko pripravili več kot 40 kreativnih kavnih napitkov z zgolj enim dotikom.

FOTO: De'Longhi

Nad novim svetovnim trendom pitja cold brew kave se navdušuje tudi Lorella Flego, ki je že preizkusila kavni aparat Eletta Explore. »Tradicionalno se za pripravo hladno varjene kave potrebuje tudi do 15 ur, z Eletto Explore pa si hladno varjeno kavo pripravim v manj kot petih minutah. Navdušena sem,« pravi Lorella. Lorella se kot slovenska ambasadorka De'Longhi pridružuje globalnemu ambasadorju preoblikovanja svežih kavnih zrn v najbolj prijetno izkušnjo kave doma, igralcu Bradu Pittu.

Cold brew kava je mehkejšega, slajšega in manj kiselkastega okusa, nikakor pa ni to ledena kava. Pripravi se tako, da se združita kavna usedlina in hladna voda ter se skupaj namakata vsaj 12 ur. Osnova za ledeno kavo pa je vroč espresso. Z najnovejšim De'Longhijevim kavnim avtomatom Eletta Explore na cold brew kavo ni treba čakati 12 ur, kavoljubcem bo osvežitev s kofeinom na voljo v pičlih petih minutah.

Ker cold brew kava ni toplotno obdelana, je manj grenka in ima poudarjeno sladkobo. In ker je skuhana v hladni vodi, vsebuje več kofeina. Postreže se hladna, vendar pa to ne pomeni, da nima okusa. Ravno nasprotno, Eleta Explore poskrbi, da je okus cold brew kave osvežilen in uravnotežen.

Vroč hladni trend z mlekom ali brez, doma ali na poti

FOTO: De'Longhi

Eletta Explore je tudi prvi kavni aparat za domačo uporabo, ki združuje dve revolucionarni tehnologiji priprave mleka. Funkcija LatteCrema Hot ponuja pripravo kremaste vroče mlečne pene, LatteCrema Cool pa v domače kuhinje prinaša nov sistem za penjenje mleka. Funkcija omogoča pripravo žametne mlečne pene v ravno pravšnji temperaturi za hladne kavne napitke. Obe tehnologiji pa utelešata formulo sladkosti in odlično poudarjata sladke note mleka.

Strah pred neznanjem priprave cold brew kave je odveč. Eletta Explore je popolnoma združljiva z aplikacijo Coffee Link, ki omogoča takojšen dostop do več kot sto toplih in hladnih kreativnih receptov za kavo in penjenje mleka.

Praktična in izjemno prilagodljiva funkcija To Go pa omogoča uživanje v obsežnem naboru kavnih napitkov tudi na poti. Napitki se lahko pripravijo v priloženem dodatku Mug to Go ali v najljubši potovalni kavni skodelici.

FOTO: De'Longhi

Naročnik oglasne vsebine je De`Longhi.