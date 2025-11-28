  • Delo mediji d.o.o.
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Pripravljeni na smučarsko sezono? Kaj morate vedeti o poškodbah na smučišču?

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos
    Narava, bele strmine, gibanje na svežem zraku in občutek svobode. To je pravo zimsko doživetje, ki ga nudi med Slovenci najbolj priljubljen zimski šport – smučanje. Vendar smučanje ni le eden izmed najlepših zimskih športov, ampak tudi eden najbolj tveganih. Zelo hitro namreč lahko pride do poškodbe, tudi težje. Še posebej nevarno je, če se na progo podamo nepripravljeni, po daljšem mirovanju ali če precenjujemo svoje sposobnosti. Pri tem velja imeti v mislih tudi podatek, da se večina poškodb zgodi pri rekreativnih smučarjih, ki so manj izkušeni in pogosto tudi v slabši telesni pripravljenosti.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Najpogosteje so na udaru kolena, glava, ramenski obroč in zapestja

    To so deli telesa, ki so ob padcu pri smučanju neposredno izpostavljeni nepričakovani sili. Najpogosteje se težave pojavijo ob nenadnih zaustavitvah, rotacijah, sunkih ali izgubi ravnotežja med zavijanjem, ko se telo znajde v nenaravni legi. Prav zato sta dobra priprava in redna skrb za krepitev moči telesa ključni, da lahko uživamo na snegu in hkrati zmanjšamo tveganje za poškodbe. Poleg telesne pripravljenosti ima zelo pomembno vlogo tudi ustrezna smučarska oprema. Ta ne omogoča samo udobja, ampak predvsem varno smučanje. In ker se kljub vsemu lahko še vedno zgodi nepričakovano in se na smučišču poškodujete, je smiselno razmišljati tudi o pravočasno sklenjenem in ustreznem dodatnem zdravstvenem zavarovanju.  Z njim poskrbite, da boste ob morebitni poškodbi ob vrnitvi domov čim prej prišli do ustrezne pomoči in okrevanja.

    Čeprav se številne smučarske poškodbe sprva zdijo blage (občutimo lahko le rahlo bolečino, pojavi se manjša oteklina …), pa se na koncu pogosto izkaže, da gre za resnejše poškodbe mehkih tkiv ali sklepnih struktur. Njihova rehabilitacija je lahko dolgotrajna in boleča, še posebej če do strokovne obravnave ne pridemo pravočasno. Prav tu je prednost zavarovanj  Specialisti+ in Specialisti Nezgoda  Zavarovalnice Triglav, ki omogočata hiter dostop do specialističnih pregledov, diagnostike i v primeru zavarovanj Specialisti+ ter Specialisti Nezgoda pa tudi do ambulantne rehabilitacije, npr. fizioterapije.

    Koleno – najpogostejša žrtev smučarskih poškodb

    Ko govorimo o smučarskih poškodbah, so poškodbe kolena še vedno na prvem mestu. Pri skoraj polovici vseh nesreč na belih strminah je najpogosteje na udaru prav ta občutljivi sklep, ki hitro podleže rotacijskim obremenitvam: en napačen zavoj, nenadna ustavitev ali neroden padec in v trenutku imamo lahko poškodovane križne vezi ali celo meniskus.

    Takšne poškodbe niso le boleče, temveč močno omejujejo naše gibanje in vsakdanje življenje. Če jih ne obravnavamo pravočasno, se težave lahko še poglobijo, okrevanje pa se občutno podaljša, zato je hitra in natančna diagnostika ključna. Pri tem velja poudariti, da je prav magnetna resonanca pogosto nepogrešljiva za pravilno diagnostiko, saj edina pokaže pravo stanje v sklepu. A ravno do nje je zaradi dolgih čakalnih vrst najtežje priti. Tu pridejo na pomoč dodatna zdravstvena zavarovanja, ki omogočajo bistveno hitrejši dostop do tovrstnih preiskav in s tem seveda tudi do pravočasne diagnoze ter zdravljenja, ki nas vrne nazaj v aktivno življenje.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Tudi glava in zgornji del telesa nista izvzeta

    Poškodbam so izpostavljeni tudi zgornji deli telesa. Ena največjih groženj je poškodba glave, zato je čelada nepogrešljiv del opreme, ki lahko reši življenje. Žal pa ni vedno dovolj. Statistike kažejo, da do poškodb glave skoraj vedno pride ob padcu, kar jasno pokaže, kako občutljivo je to področje. Še posebej pri velikih hitrostih ali trkih z drugimi smučarji in objekti ob progi.

    Poškodbe, kot sta pretres možganov, zlom ličnice ali nosu, lahko pustijo dolgotrajne posledice, ki vplivajo na zdravje, počutje in celo kognitivne sposobnosti. Ob padcu pa telo pogosto instinktivno zaščiti glavo in trup, kar pomeni, da udarce prevzamejo roke, ramena in zapestja. Rezultat? Izpahi, zlomi ali natrganine, ki zahtevajo več kot le počitek. Brez ustrezne strokovne pomoči pa je lahko hitro omejitev gibanja trajna. Rehabilitacija pri takšnih poškodbah je lahko dolga in zahtevna. Vključuje sodelovanje različnih strokovnjakov in zahteva več kontrolnih pregledov. Prav zato je pravočasno sklenjeno dodatno zdravstveno zavarovanje, na primer Specialisti, Specialisti+ ali Specialisti Nezgoda lahko izjemno dragoceno, saj omogoča hitrejši dostop pregleda pri specialistu, diagnostike in zdravljenja, zavarovanji Specialisti+ in Specialisti Nezgoda pa tudi do ambulantne rehabilitacije.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Kako zmanjšati tveganje na smučišču?

    Smučanje je čudovit šport, a hkrati zahteva odgovornost do lastnega telesa in drugih na smučišču. Tveganje za poškodbe lahko bistveno zmanjšamo z nekaj preprostimi koraki. Najprej je tu izbira ustrezne opreme. Pomembna je izbira prave čelade, ki ščiti glavo pred najhujšimi posledicami padcev. Poleg nje pa velja razmisliti tudi o drugih zaščitnih pripomočkih, ki poskrbijo za varnost sklepov in kosti.

    Priprava telesa je prav tako pomembna. Vaje za moč in stabilnost okrepijo mišice, ki so med smučanjem najbolj obremenjene ter pomagajo pri boljšem nadzoru gibanja. Tako se zmanjša možnost nerodnih zavojev in padcev.

    Hitrost na progi naj bo vedno prilagojena znanju in razmeram. Prehitro smučanje ne ogroža le nas samih, temveč tudi druge. Pametno je poslušati svoje telo in se ustaviti, ko začutimo utrujenost.

    Ne pozabimo še na pregled opreme; redna kontrola smuči, vezi in čevljev je nujna. Pri tem se je pomembno zavedati, da le dobro vzdrževana oprema zagotavlja, da je naše smučanje res varno za nas in druge.

    FOTO: Depositphotos
    FOTO: Depositphotos

    Zagotovite si hiter dostop do zdravnika

    Preden se odpravite na smučišče, pa nikar ne pozabite skleniti tudi ustreznega dodatnega zdravstvenega zavarovanja Specialisti, Specialisti+ ali Specialisti Nezgoda Zavarovalnice Triglav. V primeru poškodbe si boste tako zagotovili hiter dostop do specialistične obravnave in s tem lahko tudi hitrejše okrevanje. Razlika je le v višini kritja; osnovni paket Specialisti krije specialistične preglede, diagnostične preiskave in določene ambulantne posege, razširjeni paket Specialisti+ pa vključuje tudi ambulantno rehabilitacijo in posege v dnevni obravnavi. In kot poudarjajo v Zdravstveni točki Triglav, je možno vse preprosto urediti na telefonski številki 080 28 64. 

    S pravim in pravočasno sklenjenim dodatnim zdravstvenim zavarovanjem si lahko zagotovite pomoč za takrat, ko jo boste najbolj potrebovali - brez čakalnih vrst, brez dodatnih skrbi in brez visokih stroškov.  Za več informacij obiščite spletno stran ali kontaktirajte svojega zavarovalnega zastopnika 

    Izberite zavarovanje, ki vam najbolj ustreza:

    • zavarovanje Specialisti vam že za 13,95 EUR na mesec omogoča hiter dostop do specialista, dodatnih preiskav in kritje zdravil na beli recept;
    • zavarovanje Specialisti+ pa že za 15,95 EUR na mesec vključuje vse zgoraj našteto ter dodatno še posege in ambulantno rehabilitacijo.

    Naročnik oglasne vsebine je Zavarovalnica Triglav

    smučanjesmučarske poškodbezdravstveno zavarovanjespecialistiSpecialisti+Zavarovalnica Triglav
