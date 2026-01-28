Bo Slovenija tudi uradno bogatejša za dve novi slovenski pasmi?

Kinološka zveza je sprožila postopke za mednarodno priznanje dveh pasjih pasem.

Trenutno je kraški ovčar edina avtohtona slovenska pasma psov, ki jo priznava Mednarodna kinološka zveza (FCI), vendar bi se v že nekaj letih to lahko spremenilo. Kinološka zveza Slovenije (KZS) si namreč prizadeva, da bi bili na mednarodni ravni kot slovenski avtohtoni priznani tudi pasmi koroški žigec in svilnati hrt. Poleg priznanja koroškega žigca in svilnatega hrta si KZS prizadeva še, da bi se FCI ​resastemu in kratkodlakemu istrskemu goniču ter posavskemu goniču ​priznala sodomovinskost v Sloveniji in na Hrvaškem. Vse tri pasme, ki so se skozi zgodovino razvile in uporabljale na območju obeh držav, imajo danes namreč status zgolj avtohtone hrvaške pasme. Pasma je vzrejena za lov specifično na težko prehodnih planinskih terenih. FOTO: Jožef Verčko Rejo vseh omenjenih pasem, ki jih ...