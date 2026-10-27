Priznanje za poštenjaka, ki sta našla večjo vsoto in osrečila lastnika

Iz Celja prihaja lepa zgodba o tem, da poštenost ni čisto izumrla vrlina. Celjski župan Matija Kovač je danes podelil priznanje Janu Peternelu in Gašperju Mansuttiju iz podjetja Simbio, ki sta med delom našla večjo vsoto gotovine. Skupaj s sodelavcem sta se potrudila poiskati lastnika in poskrbela, da se je denar vrnil v prave roke.

S sodelavcem Markom Završkom sta se poštenjaka lotila iskanja človeka, ki mu denar pripada. Jan Peternel in Gašper Mansutti sta gotovino odkrila v škatlici z zdravili in jo vrnila lastniku.

Kmet, ki je prodal bika, je dva tisoč evrov izgubil in denar iskal več mesecev. Našla sta ga delavca podjetja Simbio in z njim nadvse osrečila lastnika. Denar so mu osebno predali na sedežu podjetja.

Najditelja denarja s celjskim županom (v sredini). FOTO: Mestna občina Celje

»Zbiramo različne nevarne odpadke, ki ne sodijo med običajne gospodinjske odpadke. Ko sta zaposlena zaključila zbiranje, sta med ločevanjem zdravil iz embalaže naletela na vrečko z zdravili in denarjem,« je povedala Helena Kojnik, predstavnica podjetja za odnose z javnostmi.

Na občini so ju na facebooku pohvalili in zapisali, da je njuno dejanje lep dokaz, da se vrednote, kot so poštenost, odgovornost in skrb za sočloveka, pokažejo predvsem v dejanjih.

»Takšni zgledi si zaslužijo posebno pozornost in priznanje,« so še dodali na celjski mestni občini.