Priznanje za poštenjaka, ki sta našla večjo vsoto in osrečila lastnika

Iz Celja prihaja lepa zgodba o tem, da poštenost ni čisto izumrla vrlina. Celjski župan Matija Kovač je danes podelil priznanje Janu Peternelu in Gašperju Mansuttiju iz podjetja Simbio, ki sta med delom našla večjo vsoto gotovine. Skupaj s sodelavcem sta se potrudila poiskati lastnika in poskrbela, da se je denar vrnil v prave roke.
S sodelavcem Markom Završkom sta se poštenjaka lotila iskanja človeka, ki mu denar pripada. Jan Peternel in Gašper Mansutti sta gotovino odkrila v škatlici z zdravili in jo vrnila lastniku.
Kmet, ki je prodal bika, je dva tisoč evrov izgubil in denar iskal več mesecev. Našla sta ga delavca podjetja Simbio in z njim nadvse osrečila lastnika. Denar so mu osebno predali na sedežu podjetja.
»Zbiramo različne nevarne odpadke, ki ne sodijo med običajne gospodinjske odpadke. Ko sta zaposlena zaključila zbiranje, sta med ločevanjem zdravil iz embalaže naletela na vrečko z zdravili in denarjem,« je povedala Helena Kojnik, predstavnica podjetja za odnose z javnostmi.
Na občini so ju na facebooku pohvalili in zapisali, da je njuno dejanje lep dokaz, da se vrednote, kot so poštenost, odgovornost in skrb za sočloveka, pokažejo predvsem v dejanjih.
»Takšni zgledi si zaslužijo posebno pozornost in priznanje,« so še dodali na celjski mestni občini.
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