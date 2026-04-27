Prodaja vile za dva milijona: verjetno ste se že peljali mimo nje

V Taru, blizu Poreča, je pozornost pritegnila prodaja edinstvene nepremičnine v prvi vrsti ob morju. Vila se nahaja tik ob morju in je dobro vidna, ko se peljete preko Atenala, kjer se reka Mirna izliva v morje. Vila ima že pripravljeno dokumentacijo za nadaljnjo rekonstrukcijo, navajajo prodajalci.

Objekt s skupno površino približno 360 kvadratnih metrov se razprostira v štirih etažah, vključno s kletjo in podstrešjem, ter ima skupaj osem sob. Po podatkih iz oglasa hiša izvira iz začetka 19. stoletja in je nekoč služila kot stavba pomorskega sanitetnega urada. Zgrajena je iz kakovostnega kamna, v zadnjih letih pa je bila delno obnovljena, saj so sedanji lastniki že izvedli del investicije.

Izvedena so bila pomembna dela, med drugim zamenjava strešnih nosilcev, vgradnja nove izolacije, bakrene kleparske obrobe, nova strešna kritina ter celovita obnova fasade, kar bo, kot pravijo prodajalci, lastnikom bistveno olajšalo nadaljnja dela na nepremičnini, ki je na trgu resnično redka. Vsi posegi so bili izvedeni v skladu s konservatorskimi pogoji, kar dodatno potrjuje resnost dosedanje obnove in omogoča nadaljevanje urejanja objekta, navajajo.

Za nepremičnino je bil izdelan projekt za gradnjo luksuzne vile, pridobljena pa so tudi vsa potrebna dovoljenja za nadaljevanje del, kar skrajša sicer pogosto zahteven in dolgotrajen administrativni postopek. Obstaja tudi možnost ureditve priveza ali pomola neposredno pred hišo, kar omogoča neposreden dostop z morja in dodatno povečuje ekskluzivnost nepremičnine, navajajo.

Izklicna cena za hišo znaša približno dva milijona evrov. Glede na položaj v prvi vrsti ob morju ter redkost takšnih zgodovinskih kamnitih objektov na jadranski obali je takšna cena pričakovana, saj se podobne nepremičnine običajno prodajajo za več milijonov evrov, pri čemer je pogosto treba na pravega kupca čakati tudi več let, navaja Jutarnji list.