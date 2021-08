Prodali bi dedkovo hišo – katera možnost je glede plačila davkov najugodnejša

Dedek je lastnik hiše, v kateri je do pred kratkim živel skupaj z mojim očetom, svojim sinom. Zaradi zdravstvenih težav zdaj živi v domu upokojencev. Zaradi velikosti, stroškov in vzdrževanja hiše, za katero moj oče sam ne more skrbeti, smo se dogovorili, da bi jo prodali. Katera od možnosti bi bila najugodnejša in kako se v njegovem imenu lotiti prodaje?