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    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Proizvajalci električne energije bi s pravo strategijo ustvarili več vrednosti

    Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
    FOTO: Gen-i
    Galerija
    FOTO: Gen-i
    Promo Delo
    5. 10. 2026 | 15:04
    9:42
    A+A-

    Iztek podporne sheme, manj ugodni pogoji odkupa in vse več možnosti na trgu proizvajalce električne energije postavljajo pred pomembno odločitev: kako iz obstoječega proizvodnega vira v prihodnjih letih ustvariti najboljši donos? Odgovora ne ponudi ena cena ali en produkt. Ponudi ga primerjava realnih scenarijev. 

    Lastniki proizvodnih naprav iz obnovljivih virov se danes odločajo v bistveno kompleksnejšem okolju kot še pred nekaj leti. Sončna proizvodnja v Evropski uniji je leta 2025 dosegla rekordnih 275 TWh, nove sončne elektrarne pa so bile večina na novo priključenih obnovljivih zmogljivosti. To je dobra novica za energetski prehod, vendar hkrati spreminja razmerja na trgu. Evropska agencija ACER ugotavlja, da so bila dnevna nihanja veleprodajnih cen v letu 2025 približno petkrat večja kot leta 2020. 

    Kako izrazita so lahko nihanja na trgu in koliko prostora za ustvarjanje dodatne vrednosti ponujajo, je pokazal 1. maj 2026. Ob 13. uri je cena na slovenski borzi dosegla minus 473,75 evra za megavatno uro. Za proizvajalca, ki energijo prodaja po urni tržni ceni, so takšna nihanja pomemben dejavnik pri načrtovanju prihodkov. Elektrarna z močjo 1 MW bi pri polni proizvodnji v tej uri ustvarila skoraj 474 evrov stroška. Hkrati pa takšni tržni premiki kažejo, koliko potenciala je v aktivnem upravljanju proizvodnje in izbiri strategije, ki vrednost energije prilagaja razmeram na trgu. 

    Tržni potencial elektrarne ni več odvisen samo od tega, koliko električne energije proizvede, temveč tudi od tega, kako premišljeno jo upravljamo. Vedno pomembnejši postajajo trenutek prodaje, prilagodljivost pri upravljanju proizvodnje in izbira ustreznega modela odkupa

    FOTO: Gen-i
    FOTO: Gen-i

    Najvišja cena danes še ni nujno najboljša odločitev za jutri 

    Ob izteku obstoječe pogodbe ali obratovalne podpore se zdi prvi korak preprost: pridobiti ponudbe za odkup in izbrati najvišjo ceno. Takšna primerjava pokaže le del slike. Ne pove, koliko dodatne vrednosti bi bilo mogoče ustvariti z izbiro ustreznejšega trenutka prodaje, aktivnim upravljanjem proizvodnje, hranilnikom ali vključitvijo proizvedene energije v model souporabe oziroma energetske skupnosti. Prav tako ne pokaže, koliko tveganja proizvajalec prevzame, če celotno količino proda v enem samem trenutku. Današnja ponudba je lahko privlačna, vendar se določa na podlagi ene tržne točke. Če se razmere pozneje spremenijo, je odločitev že sprejeta. 

    Zato se prvi korak ne začne pri ceni ali modelu odkupa, temveč pri analizi konkretnega proizvodnega vira. 

    Individualna analiza kot temelj uspešne optimizacije

    Vsaka elektrarna ima svoje značilnosti in tržni potencial. Nanj vplivajo tip proizvodnje, profil oddaje, morebitna lastna raba, priključna moč, priključna shema, obstoječe pogodbe in tehnične omejitve. Rešitev, ki ustreza elektrarni, kjer se vsa proizvedena energija odda v omrežje, ni nujno primerna za elektrarno, kjer se del proizvedene energije porabi za lastne potrebe. 

    Prvi korak analize je pregled proizvodnje in porabe, priključne sheme, preostalega trajanja podpore in omejitev proizvodnega vira. Na tej osnovi primerjamo različne pristope, izločimo tiste, ki za konkreten vir niso ustrezni, ter pripravimo več relevantnih scenarijev. Pri vsakem ocenimo pričakovani prihodek oziroma prihranek, potrebno naložbo, vračilno dobo, operativno zahtevnost ter izpostavljenost tržnim, tehničnim in pogodbenim tveganjem. 

    Rezultat ni splošna ponudba, ampak odgovor na ključno vprašanje: katera rešitev ali kombinacija rešitev lahko za konkretno elektrarno ustvari največjo dolgoročno vrednost. 

    Zagotovite si individualno prilagojeno ponudbo

    Postopen zakup in dolgoročno izravnana cena: preverjena logika odjemalcev, prenesena na proizvodnjo 

    Veliki odjemalci električne energije praviloma se ne odločijo za zakup vseh prihodnjih količin naenkrat. Nakupe razdelijo na več delov in jih izvajajo postopoma, s čimer zmanjšajo tveganje neugodnega nakupa in v daljšem obdobju oblikujejo bolj uravnoteženo povprečno nabavno ceno. Enako logiko je mogoče uporabiti na strani proizvodnje. Namesto da proizvajalec v enem trenutku določi ceno za vse proizvedene količine, lahko zakupe za naslednji dve ali tri leta razporedi v več korakov in ceno določa postopoma. Namen takšnega pristopa je razpršiti trenutek prodaje in s tem zmanjšati izpostavljenost nihanju cen. Del prihodkov je mogoče zaščititi vnaprej, del proizvodnje pa ohraniti odprt za prihodnje tržne priložnosti. Razmerje med zavarovanim in odprtim delom določimo glede na profil proizvodnje, tržna pričakovanja in pripravljenost lastnika na tveganje. Za proizvajalce, ki želijo večjo stabilnost prihodkov, je lahko primeren večletni odkup s povprečno ceno, ki omogoča lažje načrtovanje poslovanja tudi v obdobjih nižjih tržnih cen. 

    Cilj je oblikovati stabilnejšo in potencialno višjo povprečno vrednost prodaje v daljšem obdobju. GEN-I že ponuja prilagojene modele odkupa s fiksno, tržno in hibridno ceno, scenarijska analiza pa omogoči, da se za posamezen proizvodni vir določi smiselna kombinacija teh pristopov. 

    Odkup je lahko osnova, ni pa celovita rešitev 

    Aktivno upravljanje proizvodnega vira omogoča prilagajanje oddaje električne energije tržnim razmeram in tehničnim možnostim naprave. S kakovostnim napovedovanjem, optimizacijo in agregiranjem lahko proizvajalec učinkoviteje upravlja trenutke oddaje energije v omrežje. Smiselnost takšnega pristopa je odvisna predvsem od vrste naprave in priključne sheme. 

    Dodatne možnosti za povečanje prihodkov odpira tudi trg prožnosti. Elektrarne lahko s prilagajanjem proizvodnje sodelujejo pri zagotavljanju potrebne prožnosti. Ker so zahtevane količine moči pogosto večje od zmogljivosti posamezne elektrarne, se te združujejo v skupne enote. GEN-I jih kot eden največjih agregatorjev v regiji združi in prevzame celotno tržno in tehnično izvedbo.

    Pomembno vlogo lahko imajo tudi baterijski hranilniki. Omogočajo, da se presežna energija shrani v času nižjih cen in uporabi oziroma proda takrat, ko je njena vrednost višja. Pri lokacijah z lastno rabo lahko dodatno zmanjšujejo konice odjema in povečujejo delež lastne porabe, pri elektrarnah brez lastne rabe pa je njihova donosnost odvisna predvsem od gibanja cen in možnosti sodelovanja na trgih prožnosti. Odločitev za hranilnik zato ne sme temeljiti zgolj na nazivni moči naprave, temveč na simulaciji dejanskega profila obratovanja. 

    Souporaba energije in energetska skupnost omogočata, da dodatna vrednost proizvodnje nastaja tudi skozi povezovanje z drugimi odjemalci. Souporaba omogoča delitev presežkov med upravičenimi odjemalci, energetska skupnost pa vzpostavi organiziran model sodelovanja več članov s skupnimi pravili proizvodnje, porabe in obračuna. 

    Najboljši rezultat zato pogosto ni ena sama rešitev. Lahko ga ustvari kombinacija postopnega odkupa, aktivnega upravljanja in hranilnika. Drugje je lahko primernejša souporaba energije ali energetska skupnost, podprta z dolgoročnim modelom odkupa. Prav zato potrebujemo izračun, ne predpostavk.

    Od scenarijev do konkretnega predloga 

    Kakovostna analiza proizvajalcu omogoča jasno odločitev. Prikaže obstoječe stanje, primerljive alternative in pričakovani učinek posameznih pristopov. Poleg prednostnega scenarija opredeli tudi alternativno možnost in pojasni, v katerih okoliščinah bi bila primernejša. 

    Končni rezultat je konkreten predlog rešitve: model odkupa, tehnični koncept, način upravljanja, potrebni partnerji in pogodbe, okvirna časovnica in naslednji koraki. Proizvajalec se tako ne odloča na podlagi občutka ali ene ponudbene cene, temveč na podlagi merljivega razmerja med donosom, stabilnostjo in tveganjem. 

    FOTO: Gen-i
    FOTO: Gen-i

    Se vam izteka podpora, pogodba o odkupu oziroma preverjate smiselnost hranilnika? Dogovorite se za individualno svetovanje in analizo svojega proizvodnega vira. Skupaj bomo pregledali vaše podatke, primerjali realne možnosti ter pripravili konkreten predlog za večjo dolgoročno vrednost proizvodnje in bolj obvladljivo izpostavljenost tržnim tveganjem.

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