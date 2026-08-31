Prostor, ki je iz sodobnih hiš skoraj izginil, se vrača

Sodobne hiše so v zadnjih desetletjih dobile številne nove prostore, nekateri tradicionalni pa so iz tlorisov skoraj povsem izginili. Eden takšnih se zdaj znova vrača v ospredje. K temu prispevajo vse višji stroški energije, več zanimanja za doma pridelano hrano, pripravo ozimnice in želja po bolj premišljenem shranjevanju živil. Rešitev, ki je bila nekoč povsem običajna, bi lahko v prihodnjih letih zato znova postala pomemben del sodobnega doma.

Za kateri prostor gre, zakaj se zanimanje zanj vrača ter na kaj je treba paziti, če ga želite vključiti v novogradnjo ali prenovo, preberite v celotnem članku na Deloindom.si.