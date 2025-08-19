Prostor na plaži za ceno luksuzne sobe – za ležalnike tudi več sto evrov

V nadaljevanju preberite:

Ležalnik in senčnik na plaži za ceno nočitve v luksuznem hotelu? Nič posebej nenavadnega na ekskluzivnih lokacijah v Španiji, Italiji in Franciji. Rekord menda pripada klubu La Cabane na španski Costa del Sol, kjer boste za komplet dveh ležalnikov in senčnika odšteli 1200 evrov na dan. Če boste seveda imeli srečo in bodo ležalniki prosti. Praviloma jih je treba rezervirati vsaj nekaj tednov vnaprej. V klubu La Cabane, ki sodi v okvir resorta Los Monteros Spa z igriščem za golf nedaleč od popularne Marbelle, so cene najbolj navite, za prvo vrsto na plaži ali ob bazenu je lahko cena še nekoliko višja.