  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Zanimivosti

    Prostor na plaži za ceno luksuzne sobe – za ležalnike tudi več sto evrov

    Za najem ležalnikov in senčnikov je marsikje treba odšteti nekaj sto evrov, rekord drži španski klub s 1200 evri na dan.
    Med najdražjimi destinacijami v Italiji so plaže na Amalfijski obali. FOTO: Promocijsko gradivo
    Galerija
    Med najdražjimi destinacijami v Italiji so plaže na Amalfijski obali. FOTO: Promocijsko gradivo
    Peter Rak
    19. 8. 2025 | 07:26
    19. 8. 2025 | 07:31
    4:53
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Ležalnik in senčnik na plaži za ceno nočitve v luksuznem hotelu? Nič posebej nenavadnega na ekskluzivnih lokacijah v Španiji, Italiji in Franciji. Rekord menda pripada klubu La Cabane na španski Costa del Sol, kjer boste za komplet dveh ležalnikov in senčnika odšteli 1200 evrov na dan. Če boste seveda imeli srečo in bodo ležalniki prosti. Praviloma jih je treba rezervirati vsaj nekaj tednov vnaprej. V klubu La Cabane, ki sodi v okvir resorta Los Monteros Spa z igriščem za golf nedaleč od popularne Marbelle, so cene najbolj navite, za prvo vrsto na plaži ali ob bazenu je lahko cena še nekoliko višja.

    Sorodni članki

    VideoWallPhoto
    Magazin  |  Potovanja
    Italija

    Sicilija za gurmane v štirih dneh

    Lokalne jedi od sendviča z govejo vranico in pljuči do mešanega morskega cvrtja in tortice cassata.
    Barbara Zimic 1. 9. 2021 | 11:00
    Preberite več
    VideoWall
    Magazin  |  Zanimivosti
    Hrvaška obala

    Vojna z brisačami še kar traja

    Proti »okupatorjem« plaž se predvsem na Makarski rivieri borijo z različnimi akcijami, tablami in preventivnimi opozorili.
    Tanja Jaklič 30. 7. 2021 | 12:00
    Preberite več
    Photo
    Magazin  |  Potovanja
    Dober dan, Hrvaška

    Stotine njihovih lepih plaž ali zakaj Slovenci še vedno najraje dopustujemo pri južnih sosedih

    Sedem vzorčnih hrvaških plaž, naši sosedje jih imajo 3000, na spletu jih najdete natančno popisanih 1200.
    29. 6. 2018 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Odmevna zmaga

    Primož Roglič je pokazal zobe, osvojil je tudi prestižni kriterij

    Slovenski kolesarski as je na Nizozemskem ugnal domača kolesarja, Thymena Arensmana in Mathieuja van der Poela, ki je bil najhitrejši na zadnjih dveh tekmah.
    18. 8. 2025 | 07:22
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Atletski center Ljubljana

    Šišenskega stadiona Žak ni več

    Začela se je gradnja novega Atletskega centra Ljubljana, pomembnega za razvoj slovenske atletike.
    Manja Pušnik 18. 8. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Vožnja

    Temačno izkustvo bivaka Ena. Potem ogenj

    Izkustvo gora je pogosto povezano s sončnim vremenom, visokogorje pa ponuja tudi temačne, celo moreče izkušnje.
    16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Razkrite Putinove zahteve, Trump v tujini označen za šibkega voditelja

    Pogoj za tristransko srečanje s Putinom in Zelenskim naj bi bil uspeh jutrišnjih pogovorov v Beli hiši.
    Boris Čibej 17. 8. 2025 | 17:52
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

    Direktor Borut Fakin v podkastu Sovoznik razkriva, kako je največja istrska vinska klet osvojila vrhunska priznanja, ki ga podeljuje Decanter, in nove trge.
    Gregor Knafelc 14. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Pritisk na podjetja

    Vsako šesto podjetje pod pritiskom preobrazbe

    Med najbolj ogroženimi panogami v Evropi so potrošniški izdelki, maloprodaja, avtomobilska in kemijska industrija, promet in logistika, med državami pa Nemčija.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Kaj uporabniki sprašujejo chatgpt s področja osebnih financ?

    Vprašanja se na svetovni ravni nanašajo na »ETF«, »forex« in »BDP«, pri čemer vodijo poizvedbe iz ZDA, Švedske, Indije, Nemčije in Japonske.
    Marjana Kristan Fazarinc 19. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivih virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Najem ležalnikovAstronomske cenepočitnice

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Franc Hladnik in Nicolaus Thomas Host

    Moj Golovec mi manjka

    Prvič so prevedena pisma dveh botanikov iz 19. stoletja, ki odsevajo duha časa in botanično znanje.
    Simona Fajfar 19. 8. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Mladi ambasadorji

    Ko mladi prej pridejo do Rogliča kot športni novinarji

    Učenci in dijaki bralcem Frankfurter Allgemeine Zeitunga odkrivajo Slovenijo.
    Špela Kuralt 19. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleško prvenstvo

    Bijolov Leeds do prvih treh točk

    Leeds United, za katerega igra slovenski reprezentant Jaka Bijol, je slavil v prvem krogu angleškega prvenstva. Bijol zaradi kartonov ni igral.
    19. 8. 2025 | 07:39
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Počitnice

    Prostor na plaži za ceno luksuzne sobe – za ležalnike tudi več sto evrov

    Za najem ležalnikov in senčnikov je marsikje treba odšteti nekaj sto evrov, rekord drži španski klub s 1200 evri na dan.
    Peter Rak 19. 8. 2025 | 07:26
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ameriški predsednik Donald Trump sporoča Evropi: Vem, kaj delam!

    Stara celina je gospodarsko veliko močnejša od Rusije, a bi se morala okrepiti tudi vojaško.
    Barbara Kramžar 19. 8. 2025 | 06:23
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Angleško prvenstvo

    Bijolov Leeds do prvih treh točk

    Leeds United, za katerega igra slovenski reprezentant Jaka Bijol, je slavil v prvem krogu angleškega prvenstva. Bijol zaradi kartonov ni igral.
    19. 8. 2025 | 07:39
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Počitnice

    Prostor na plaži za ceno luksuzne sobe – za ležalnike tudi več sto evrov

    Za najem ležalnikov in senčnikov je marsikje treba odšteti nekaj sto evrov, rekord drži španski klub s 1200 evri na dan.
    Peter Rak 19. 8. 2025 | 07:26
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Ameriški predsednik Donald Trump sporoča Evropi: Vem, kaj delam!

    Stara celina je gospodarsko veliko močnejša od Rusije, a bi se morala okrepiti tudi vojaško.
    Barbara Kramžar 19. 8. 2025 | 06:23
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Od burrita do churrosa: to so latino jedi, ki jih lahko poskusite tudi doma

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo