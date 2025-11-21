Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

Ko gre za združevanje zmogljivosti, udobja in prostornosti, se Mercedes-Benz GLB izkaže kot resnično vsestranski talent. Zasnovan je za tiste, ki ne sklepajo kompromisov – za voznike, ki želijo prestižno izkušnjo vožnje, obenem pa potrebujejo prilagodljivost in prostor za vse življenjske avanture.

Mercedes-Benz GLB je dinamičen športni terenec, ki prepriča na vsakem koraku – v mestu, na avtocesti ali na brezpotjih. Zmogljivost, eleganten dizajn in sodobna tehnologija se v njem združijo v popolno ravnovesje. Samozavestna zunanjost se z navdihom pri legendarnem razredu G poklanja tradiciji, napredni sistemi za pomoč pri vožnji, digitalizirana notranjost in izjemna ergonomija pa poskrbijo za varno, udobno in razburljivo vozno izkušnjo.

Kompaktni SUV, ki ponuja do sedem sedežev, je v svojem razredu nekaj posebnega. Po dimenzijah se umešča med modela GLA in GLC, a kljub svoji prostornosti ostaja izjemno okreten in enostaven za manevriranje. Ob tem prepriča tudi z nadpovprečno velikim kabinskim in prtljažnim prostorom, zato je idealna izbira za velike družine, zahtevne voznike in aktivne posameznike, ki prosti čas radi preživljajo v naravi – z vso opremo, ki jo to prinaša.

GLB IZ ZALOGE S PRIHRANKOM do 7.000 EUR in podaljšanim jamstvom do 5 let ali 200.000 kilometrov Dinamičen športni terenec s sedmimi sedeži, digitalno notranjostjo in inteligentnimi asistenčnimi sistemi ponuja vse, kar potrebujete za sodobno mobilnost – od udobja mestne vožnje do samozavesti na dolgih poteh. Izberite svojega in se takoj odpeljite z njim.

Ustvarjen za vsako priložnost

Mercedes-Benz GLB ne navdušuje zgolj pri vožnji, temveč z zmogljivostjo, izjemno prilagodljivostjo in inteligentnimi tehnologijami na novo opredeljuje izkušnjo sodobne mobilnosti. Gre za avtomobil, ki se brez truda prilagodi vašemu življenjskemu ritmu – od mestnih ulic do gorskih poti, od družinskih izletov do poslovnih poti.

V središču njegove zasnove je prilagodljivost. Inovativna notranjost ponuja obilico prostora, napredno ergonomijo in udobje, ki ga pričakujemo od Mercedes-Benza. Druga vrsta sedežev je vzdolžno pomična in omogoča optimalno prilagajanje prostora za več potnikov ali za dodatno prtljago. Po želji je mogoče dodati tudi tretjo vrsto sedežev, ki razširi zmogljivost na do sedem oseb, kar GLB postavlja prav v vrh svojega razreda.

Prtljažni prostor z osnovno prostornino približno 500 litrov navdušuje z uporabnostjo in prilagodljivostjo. S preprostim preklopom zadnje klopi se prostornina poveča na skoraj 1,7 kubičnega metra – dovolj za družinske pustolovščine, športno opremo ali spontane izlete v naravo. Kombinacija kompaktnih mer, prostornosti in prilagodljivosti je tisto, po čemer se GLB razlikuje od vseh drugih – pravi prostorski kameleon, ustvarjen za vsak trenutek vašega dneva.

GLB je edini kompaktni terenec z možnostjo do sedmih sedežev. FOTO: Mercedes-Benz AG

Znana, vendar popolnoma digitalno zasnovana potniška kabina

Notranjost Mercedes-Benza GLB združuje prepoznavno arhitekturo znamke s sodobno digitalno izkušnjo. Osrednji elementi so digitalni merilniki in informacijsko-razvedrilni zaslon, ki združeni v elegantno celoto vozniku omogočajo intuitivno upravljanje in preglednost vseh funkcij. Prestižni materiali, markantni okrogli zračniki in izrazita ambientalna osvetlitev ustvarjajo prostor, ki navdušuje s svojo estetiko in udobjem. Poleg vrhunske ergonomije navdušuje tudi občutek prostornosti – višje sedenje, velike steklene površine in bogato odmerjen prostor za glavo in kolena vseh potnikov zagotavljajo izvrstno preglednost ter udobje na vsakem potovanju.

Eden od tehnoloških vrhuncev je prostostoječi dvojni zaslon, ki vozniku in sopotniku ponuja popolnoma digitalno okolje. Serijsko je GLB opremljen s 7-palčnim kombiniranim inštrumentom in 10,25-palčnim medijskim zaslonom, v dodatni opremi pa sta na voljo dva 10,25-palčna širokozaslonska prikazovalnika.

Voznikov digitalni svet dopolnjuje intuitivni informacijsko-razvedrilni sistem MBUX, ki prinaša izboljšano upravljanje in tri sodobne sloge prikaza: Classic z vsemi ključnimi informacijami, Sporty z dinamičnim merilnikom vrtljajev in Discreet z minimalistično podobo, osredotočeno le na bistveno. V kombinaciji s tremi načini – Navigation, Assistance in Services – ter desetimi barvnimi shemami ambientalne osvetlitve ponuja GLB skoraj neskončne možnosti individualizacije, da si lahko vsak voznik ustvari notranjost po svojem okusu.

Inteligentni multimedijski sistem MBUX, ki ga lahko intuitivno upravljate z glasom, dotikom ali gestami, se brez težav integrira v vaše digitalno življenje. FOTO: Mercedes-Benz AG

Za vse ljubitelje glasbe je na voljo tudi sistem za prostorski zvok Burmester®, ki v povezavi z najnovejšo generacijo sistema MBUX poskrbi za poglobljeno zvočno izkušnjo Dolby Atmos.

Inteligentna varnost v vsakem trenutku

Mercedes-Benz GLB postavlja varnost prav v središče svoje zasnove. Opremljen je z generacijo inteligentnih sistemov za pomoč vozniku, ki z izboljšanimi kamerami in senzorji spremljajo dogajanje v okolici vozila do 500 metrov pred seboj. Tako lahko GLB v določenih pogojih deluje v polsamodejnem načinu vožnje ter vozniku pomaga pri varnem in sproščenem premagovanju poti.

Med naprednimi asistenčnimi funkcijami izstopa aktivni asistent za ohranjanje razdalje DISTRONIC, ki s pomočjo navigacijskih podatkov prilagaja hitrost pred zavoji, križišči ali krožišči. Skupaj z aktivnim asistentom za krmiljenje omogoča še bolj natančno in udobno vožnjo po voznem pasu, kar vozniku olajša vsakodnevne poti in dolga potovanja.

Nova generacija paketa za parkiranje vključuje 360-stopinjsko kamero, ki podpira tudi bočno parkiranje, kar močno poenostavi manevriranje v ozkih mestnih prostorih. Za dodatno pomoč pri vsakdanji uporabi je na voljo tudi asistent za manevriranje s prikolico s sistemom za stabilizacijo ESP®, ki poskrbi za varno in zanesljivo vožnjo tudi pri vleki tovora.

Varnostno tehnologijo dopolnjujejo visokozmogljivi LED-žarometi, ki zagotavljajo izjemno vidljivost v vseh razmerah. Različice s štirikolesnim pogonom 4MATIC so dodatno opremljene s terenskim tehničnim paketom in posebno osvetlitvijo notranje strani ovinka, ki se samodejno vklopi pri hitrostih do 50 km/h in izboljša preglednost pri vožnji po neosvetljenih cestah.

Seveda Mercedes-Benz tudi v notranjosti ne sklepa kompromisov pri varnosti. Potniško kabino varujejo zračne zavese za celotno dolžino vozila, vključno s potniki v tretji vrsti sedežev, napenjalniki varnostnih pasov in aktivnimi vzglavniki, ki zmanjšujejo tveganje poškodb v primeru trka. Vse skupaj zagotavlja občutek popolne varnosti v vsaki situaciji.

Pravijo mu prostorski čudež, za kar poskrbijo dolga medosna razdalja in oglate linije vozila. FOTO: Mercedes-Benz AG

Sodoben in učinkovit pogonski sistem

Mercedes-Benz GLB navdušuje s sodobno pogonsko tehnologijo, zasnovano za popolno ravnovesje med zmogljivostjo, učinkovitostjo in udobjem. Na voljo je osem pogonskih različic – štiri bencinske in štiri dizelske; vse temeljijo na sodobnih štirivaljnih motorjih, ki prepričajo z uglajenim delovanjem in izjemno gospodarnostjo.

Nova generacija pogonskih sklopov prinaša tudi blago hibridno tehnologijo (MHEV), ki z integriranim zaganjalnikom - generatorjem vozilu zagotavlja dodatno moč pri pospeševanju, hkrati pa izboljšuje učinkovitost pri nižjih hitrostih in v mestnem prometu. Rezultat je dinamična, a varčna vožnja, ki združuje značilno suverenost Mercedes-Benza z napredno elektrificirano mobilnostjo.

Naročnik oglasne vsebine je Star Import d.o.o.