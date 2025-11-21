  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Mercedes-Benz GLB je vsestransko športno terensko vozilo z možnostjo sedmih sedežev in velikim prilagodljivim prtljažnim prostorom. FOTO: Mercedes-Benz AG
    Galerija
    Mercedes-Benz GLB je vsestransko športno terensko vozilo z možnostjo sedmih sedežev in velikim prilagodljivim prtljažnim prostorom. FOTO: Mercedes-Benz AG
    Promo Delo
    21. 11. 2025 | 09:33
    8:31
    A+A-

    Ko gre za združevanje zmogljivosti, udobja in prostornosti, se Mercedes-Benz GLB izkaže kot resnično vsestranski talent. Zasnovan je za tiste, ki ne sklepajo kompromisov – za voznike, ki želijo prestižno izkušnjo vožnje, obenem pa potrebujejo prilagodljivost in prostor za vse življenjske avanture.

    Mercedes-Benz GLB je dinamičen športni terenec, ki prepriča na vsakem koraku – v mestu, na avtocesti ali na brezpotjih. Zmogljivost, eleganten dizajn in sodobna tehnologija se v njem združijo v popolno ravnovesje. Samozavestna zunanjost se z navdihom pri legendarnem razredu G poklanja tradiciji, napredni sistemi za pomoč pri vožnji, digitalizirana notranjost in izjemna ergonomija pa poskrbijo za varno, udobno in razburljivo vozno izkušnjo.

    Kompaktni SUV, ki ponuja do sedem sedežev, je v svojem razredu nekaj posebnega. Po dimenzijah se umešča med modela GLA in GLC, a kljub svoji prostornosti ostaja izjemno okreten in enostaven za manevriranje. Ob tem prepriča tudi z nadpovprečno velikim kabinskim in prtljažnim prostorom, zato je idealna izbira za velike družine, zahtevne voznike in aktivne posameznike, ki prosti čas radi preživljajo v naravi – z vso opremo, ki jo to prinaša.

    GLB IZ ZALOGE S PRIHRANKOM do 7.000 EUR in podaljšanim jamstvom do 5 let ali 200.000 kilometrov

    Dinamičen športni terenec s sedmimi sedeži, digitalno notranjostjo in inteligentnimi asistenčnimi sistemi ponuja vse, kar potrebujete za sodobno mobilnost – od udobja mestne vožnje do samozavesti na dolgih poteh.

    Izberite svojega in se takoj odpeljite z njim.

    Ustvarjen za vsako priložnost

    Mercedes-Benz GLB ne navdušuje zgolj pri vožnji, temveč z zmogljivostjo, izjemno prilagodljivostjo in inteligentnimi tehnologijami na novo opredeljuje izkušnjo sodobne mobilnosti. Gre za avtomobil, ki se brez truda prilagodi vašemu življenjskemu ritmu – od mestnih ulic do gorskih poti, od družinskih izletov do poslovnih poti.

    V središču njegove zasnove je prilagodljivost. Inovativna notranjost ponuja obilico prostora, napredno ergonomijo in udobje, ki ga pričakujemo od Mercedes-Benza. Druga vrsta sedežev je vzdolžno pomična in omogoča optimalno prilagajanje prostora za več potnikov ali za dodatno prtljago. Po želji je mogoče dodati tudi tretjo vrsto sedežev, ki razširi zmogljivost na do sedem oseb, kar GLB postavlja prav v vrh svojega razreda.

    Prtljažni prostor z osnovno prostornino približno 500 litrov navdušuje z uporabnostjo in prilagodljivostjo. S preprostim preklopom zadnje klopi se prostornina poveča na skoraj 1,7 kubičnega metra – dovolj za družinske pustolovščine, športno opremo ali spontane izlete v naravo. Kombinacija kompaktnih mer, prostornosti in prilagodljivosti je tisto, po čemer se GLB razlikuje od vseh drugih – pravi prostorski kameleon, ustvarjen za vsak trenutek vašega dneva.

    GLB je edini kompaktni terenec z možnostjo do sedmih sedežev. FOTO: Mercedes-Benz AG
    GLB je edini kompaktni terenec z možnostjo do sedmih sedežev. FOTO: Mercedes-Benz AG

    Znana, vendar popolnoma digitalno zasnovana potniška kabina

    Notranjost Mercedes-Benza GLB združuje prepoznavno arhitekturo znamke s sodobno digitalno izkušnjo. Osrednji elementi so digitalni merilniki in informacijsko-razvedrilni zaslon, ki združeni v elegantno celoto vozniku omogočajo intuitivno upravljanje in preglednost vseh funkcij. Prestižni materiali, markantni okrogli zračniki in izrazita ambientalna osvetlitev ustvarjajo prostor, ki navdušuje s svojo estetiko in udobjem. Poleg vrhunske ergonomije navdušuje tudi občutek prostornosti – višje sedenje, velike steklene površine in bogato odmerjen prostor za glavo in kolena vseh potnikov zagotavljajo izvrstno preglednost ter udobje na vsakem potovanju.

    Eden od tehnoloških vrhuncev je prostostoječi dvojni zaslon, ki vozniku in sopotniku ponuja popolnoma digitalno okolje. Serijsko je GLB opremljen s 7-palčnim kombiniranim inštrumentom in 10,25-palčnim medijskim zaslonom, v dodatni opremi pa sta na voljo dva 10,25-palčna širokozaslonska prikazovalnika.

    Voznikov digitalni svet dopolnjuje intuitivni informacijsko-razvedrilni sistem MBUX, ki prinaša izboljšano upravljanje in tri sodobne sloge prikaza: Classic z vsemi ključnimi informacijami, Sporty z dinamičnim merilnikom vrtljajev in Discreet z minimalistično podobo, osredotočeno le na bistveno. V kombinaciji s tremi načini – Navigation, Assistance in Services – ter desetimi barvnimi shemami ambientalne osvetlitve ponuja GLB skoraj neskončne možnosti individualizacije, da si lahko vsak voznik ustvari notranjost po svojem okusu.

    Inteligentni multimedijski sistem MBUX, ki ga lahko intuitivno upravljate z glasom, dotikom ali gestami, se brez težav integrira v vaše digitalno življenje. FOTO: Mercedes-Benz AG
    Inteligentni multimedijski sistem MBUX, ki ga lahko intuitivno upravljate z glasom, dotikom ali gestami, se brez težav integrira v vaše digitalno življenje. FOTO: Mercedes-Benz AG

    Za vse ljubitelje glasbe je na voljo tudi sistem za prostorski zvok Burmester®, ki v povezavi z najnovejšo generacijo sistema MBUX poskrbi za poglobljeno zvočno izkušnjo Dolby Atmos.

    Inteligentna varnost v vsakem trenutku

    Mercedes-Benz GLB postavlja varnost prav v središče svoje zasnove. Opremljen je z generacijo inteligentnih sistemov za pomoč vozniku, ki z izboljšanimi kamerami in senzorji spremljajo dogajanje v okolici vozila do 500 metrov pred seboj. Tako lahko GLB v določenih pogojih deluje v polsamodejnem načinu vožnje ter vozniku pomaga pri varnem in sproščenem premagovanju poti.

    Med naprednimi asistenčnimi funkcijami izstopa aktivni asistent za ohranjanje razdalje DISTRONIC, ki s pomočjo navigacijskih podatkov prilagaja hitrost pred zavoji, križišči ali krožišči. Skupaj z aktivnim asistentom za krmiljenje omogoča še bolj natančno in udobno vožnjo po voznem pasu, kar vozniku olajša vsakodnevne poti in dolga potovanja.

    Nova generacija paketa za parkiranje vključuje 360-stopinjsko kamero, ki podpira tudi bočno parkiranje, kar močno poenostavi manevriranje v ozkih mestnih prostorih. Za dodatno pomoč pri vsakdanji uporabi je na voljo tudi asistent za manevriranje s prikolico s sistemom za stabilizacijo ESP®, ki poskrbi za varno in zanesljivo vožnjo tudi pri vleki tovora.

    Varnostno tehnologijo dopolnjujejo visokozmogljivi LED-žarometi, ki zagotavljajo izjemno vidljivost v vseh razmerah. Različice s štirikolesnim pogonom 4MATIC so dodatno opremljene s terenskim tehničnim paketom in posebno osvetlitvijo notranje strani ovinka, ki se samodejno vklopi pri hitrostih do 50 km/h in izboljša preglednost pri vožnji po neosvetljenih cestah.

    Seveda Mercedes-Benz tudi v notranjosti ne sklepa kompromisov pri varnosti. Potniško kabino varujejo zračne zavese za celotno dolžino vozila, vključno s potniki v tretji vrsti sedežev, napenjalniki varnostnih pasov in aktivnimi vzglavniki, ki zmanjšujejo tveganje poškodb v primeru trka. Vse skupaj zagotavlja občutek popolne varnosti v vsaki situaciji.

    Pravijo mu prostorski čudež, za kar poskrbijo dolga medosna razdalja in oglate linije vozila. FOTO: Mercedes-Benz AG
    Pravijo mu prostorski čudež, za kar poskrbijo dolga medosna razdalja in oglate linije vozila. FOTO: Mercedes-Benz AG

    Sodoben in učinkovit pogonski sistem

    Mercedes-Benz GLB navdušuje s sodobno pogonsko tehnologijo, zasnovano za popolno ravnovesje med zmogljivostjo, učinkovitostjo in udobjem. Na voljo je osem pogonskih različic – štiri bencinske in štiri dizelske; vse temeljijo na sodobnih štirivaljnih motorjih, ki prepričajo z uglajenim delovanjem in izjemno gospodarnostjo.

    Nova generacija pogonskih sklopov prinaša tudi blago hibridno tehnologijo (MHEV), ki z integriranim zaganjalnikom - generatorjem vozilu zagotavlja dodatno moč pri pospeševanju, hkrati pa izboljšuje učinkovitost pri nižjih hitrostih in v mestnem prometu. Rezultat je dinamična, a varčna vožnja, ki združuje značilno suverenost Mercedes-Benza z napredno elektrificirano mobilnostjo.

    Naročnik oglasne vsebine je Star Import d.o.o.

    Novice  |  Slovenija
    Zimsko vreme

    Kje bo jutri zapadlo največ snega

    Pri Arsu so za petek izdali rumeno vremensko opozorilo za celotno Slovenijo.
    20. 11. 2025 | 10:41
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Lestvica najbogatejših

    Najbogatejša Slovenca sta zakonca Dari in Vesna Južna

    Večino seznama zasedajo lastniki uspešnih slovenskih podjetij. Dončić na robu prve četrtine lestvice kot prvi športnik z več kot stomilijonskim premoženjem.
    Janez Tomažič 19. 11. 2025 | 03:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Draga televizija, kje so nove oddaje in zakaj molčite o pokojnem?

    Bralce tokrat zanima, kje so obljubljene nove oddaje Kolesa sreče, kako da nihče ne omeni smrti Milana Stojnića in kdaj bo Števerjan. In dovolj imajo jugoserij.
    20. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nemčija

    Umrli sta slavni dvojčici Kessler, storili sta asistiran samomor

    Policijo so o njuni smrti obvestili danes, ko sta bili že pokojni. Ko so prispeli, so policisti lahko le potrdili smrt in izključili odgovornost tretjih oseb.
    17. 11. 2025 | 17:38
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Trije meseci življenja po vojaško, ki posameznika spremenijo v ponosnega pripadnika SV

    V Slovenski vojski trenutno služi 6246 pripadnikov in pripadnic v stalni sestavi, 1282 pa jih uniformo z enakim ponosom nosi v rezervni sestavi. Skupaj jih je 7528. To je 7528 posameznikov, ki jih povezuje en sam cilj: služiti domovini s srcem pod uniformo.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Rekordna rast napadov: pogoste tarče tudi Slovenci

    Digitalna trdnjava ali odprta vrata? Kaj v resnici odloča, ali bo podjetje jutri še poslovalo?
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Do bitcoinov kar na Petrolu: varno, pregledno in brez posrednikov

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na Petrolu, kar omogoča podjetje Bitins s predplačniškimi kuponi za kriptovalute.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Poslovna tveganja

    Podjetja so vse pogosteje »klicana na odgovornost«

    Podjetja pogosto ne razmišljajo o finančni škodi, ki jo lahko povzročijo različne nevarnosti.
    Miran Varga 20. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Vključevanje in spoštovanje različnosti sta naši najvišji vrednoti

    Andrej Brisco, direktor podjetja Alpacem Inde pravi, da merijo organizacijsko klimo in veliko vlagajo v izobraževanje.
    Maja Južnič Sotlar 20. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Velika jedrska elektrarna leta 2040, prva mala leta 2050

    Razvoj malih modularnih reaktorjev je zelo intenziven, vendar te še ne delujejo, zato o cenah še ni mogoče govoriti.
    Borut Tavčar 15. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Investicijske priložnosti

    Najemni trg pisarn v Ljubljani pred veliko spremembo

    Alternativne naložbe v Sloveniji še slabo poznane, v Evropi v nepremičninskih skladih že 1300 milijard evrov.
    Milka Bizovičar 13. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    mercedes-benz GLBmercedesdinamičen športni terenecavtomobil
    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Fatima Bosch

    Sprva javno ponižana, nato kronana za miss Universe

    Mehičanka Fatima Bosch je v Bangkoku osvojila naslov miss Universe. Finale so zaznamovali odstopi sodnikov, poškodbe tekmovalk in upor deklet.
    21. 11. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ljubljanska borza

    Petrol z manjšim dobičkom v poletnih mesecih in padcem prodaje v Sloveniji

    Čisti dobiček naftnega trgovca je v tretjem četrtletju medletno zdrsnil za več kot desetino, po devetih mesecih je še vedno višji kot lani.
    Karel Lipnik 21. 11. 2025 | 09:40
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Španec je vroča žemljica

    Albert Riera pri Celju zasluži nerealno veliko, je razkril njegov zastopnik

    Eden od najvplivnejših nogometnih agentov v Evropi Andy Bara zavrnil možnost Špančevega prihoda v Dinamo, ker hrvaški velikan ne more ponuditi toliko kot Celje.
    21. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Anica Dobra, Bronjina filmska babica, o analognih solzah in o tem, zakaj ženske danes zbolevajo

    Belo se pere na devetdeset je najbolj pričakovan slovenski film leta. V njem igra Anica Dobra, zvezda nekdanje jugoslovanske kinematografije. Pravi, da je vloga kot zadetek na lotu.
    21. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Potovanje

    Kam na sonce pozimi? Znani Slovenci razkrivajo svoje najljubše destinacije

    Zima ni za vsakogar. Rebeka, Tomaž in Hajdi delijo, kam pobegniti, ko doma pritisne mraz.
    Teja Roglič 21. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Španec je vroča žemljica

    Albert Riera pri Celju zasluži nerealno veliko, je razkril njegov zastopnik

    Eden od najvplivnejših nogometnih agentov v Evropi Andy Bara zavrnil možnost Špančevega prihoda v Dinamo, ker hrvaški velikan ne more ponuditi toliko kot Celje.
    21. 11. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vikend

    Anica Dobra, Bronjina filmska babica, o analognih solzah in o tem, zakaj ženske danes zbolevajo

    Belo se pere na devetdeset je najbolj pričakovan slovenski film leta. V njem igra Anica Dobra, zvezda nekdanje jugoslovanske kinematografije. Pravi, da je vloga kot zadetek na lotu.
    21. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Potovanje

    Kam na sonce pozimi? Znani Slovenci razkrivajo svoje najljubše destinacije

    Zima ni za vsakogar. Rebeka, Tomaž in Hajdi delijo, kam pobegniti, ko doma pritisne mraz.
    Teja Roglič 21. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je Osgood-Schlatter sindrom? Simptomi in zdravljenje

    Osgood-Schlatter sindrom je pogosta poškodba pri mladih športnikih. Zakaj nastane, kako jo prepoznati in zakaj je ključna ciljno usmerjena fizioterapija?
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Tri četrtine prihodkov iz tujine – zgodba o izvozni moči Slovenije

    Švica je od lani vodilni izvozni trg Slovenije, saj smo tja izvozili za kar 20.694 milijonov evrov blaga, kar jo uvršča daleč pred druge trgovinske partnerice.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 10:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Trajnostne finance in odgovorno investiranje

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 20. 11. 2025 | 15:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Zakaj je Avstrija priložnost za enega največjih slovenskih gostincev (video)

    Širitev na Taggenbrunn je podjetju Jezeršek gostinstvo odprla vrata v celotno regijo DACH in potrdila moč družinskih vrednot.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    KIBERNETSKA VARNOST

    Kako deluje trg ukradenih podatkov

    V digitalnem svetu so podatki postali nova valuta. Od e-naslovov do zgodovine brskanja – vsak delček informacije lahko ukradejo, zapakirajo in preprodajo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Teden slovenske hrane na vlakih

    Slovenske železnice so se letos pridružile Tednu slovenske hrane in skupaj z osrednjimi kmetijskimi organizacijami pripravile akcijo Lokalna hrana na vlakih.
    Promo Delo 18. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Kako se je obnesla skandinavska legenda zimskih dni

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Kako zanesljiv, napreden in odporen je slovenski elektroenergetski sistem?

    Kakovost oskrbe z električno energijo je ključen dejavnik za zanesljivost delovanja in razvoja sodobne družbe.
    Promo Delo 19. 11. 2025 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prave veščine so ključ do strateškega in učinkovitega izvoza

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je notri, šteje: McDonald’s razkriva svoje dobavitelje

    Big Mac, neprekosljivi krompirček in številne druge jedi iz McDonald'sa imajo danes že skoraj ikoničen status in navdušene privržence po vsem svetu.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Globalne naložbe na dosegu Slovencev

    UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
    Promo Delo 14. 11. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ENERGETSKA INFRASTRUKTURA

    Slovensko podjetje, ki stoji za enim največjih energetskih dosežkov

    RIKO uresničuje vizijo trajnostnega razvoja z naprednimi energetskimi projekti, ki združujejo visoko tehnologijo, zanesljivost in okoljsko odgovornost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osem let jamstva: zanesljivost, ki jo potrebuje vsak

    Ko delo zahteva mobilnost in brezhibno logistiko, je 8-letno jamstvo več kot obljuba – je varnost in nuja na vsaki vaši poti.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako algoritmi oblikujejo naše vsakodnevne odločitve?

    Preglednost umetne inteligence postaja ključno vprašanje sodobne digitalne družbe.
    Promo Delo 17. 11. 2025 | 09:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo