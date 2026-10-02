Protesti dijakov pretresajo Francijo, zaprtih 400 šol, pridržanih 2000 ljudi

V Franciji se stopnjujejo kaotične razmere zaradi protestov srednješolcev, ki so se jim včeraj z blokado do približno 30 kampusov pridružili še študenti. Protesti proti prenatrpanim učilnicam, pomanjkanju učiteljev in neprimernih razmeram v učilnicah in šolah so prizadeli več kot tisoč od skupno okoli 3700 srednjih šol po vsej državi. Ranjenih je bilo več deset ljudi. Razmere se stopnjujejo vse od 21. septembra, ko so se začeli protesti v Créteilu zaradi pomanjkanja šolskega osebja, nato pa se je prek lokalnih pobud in družbenih omrežij razširil po vsej državi. Od začetka protestov je bilo aretiranih več kot tri tisoč ljudi. Val nemirov sovpada tudi z družbenimi napetostmi zaradi inflacije, naraščajočih cen goriva ter sprejemanjem proračuna, v začetku tedna so na ulicah protestirali tudi ...