    Zanimivosti

    Naša slavna ribica postala superjunak animiranega filma (VIDEO)

    Proteus v risanki – človeška ribica kot junak v boju proti podnebnim spremembam.
    V zgodbi je Proteus nenavaden junak: bister in občutljiv, duhovit in sarkastičen, star več kot 80 let. FOTO: Postojnska jama
    Galerija
    V zgodbi je Proteus nenavaden junak: bister in občutljiv, duhovit in sarkastičen, star več kot 80 let. FOTO: Postojnska jama
    R. I.
    25. 9. 2025 | 11:54
    25. 9. 2025 | 12:21
    4:06
    Danes je na YouTube objavljen prvi animirani film v seriji Proteus in klimatske spremembe z naslovom Velika težava. V njem nastopa slavni prebivalec Postojnske jame, proteus (človeška ribica), avtor filma pa je brazilski pisatelj in sociolog, dr. Gustavo Gumiero.

    Film je posnet v portugalščini, na voljo pa je s podnapisi v šestih jezikih, tudi v slovenščini. 

    V zgodbi je Proteus nenavaden junak: bister in občutljiv, duhovit in sarkastičen, star več kot 80 let, a obenem večno mlad. Raje bi počival kot reševal svet, a se skupaj s tremi otroki – Gabi, Ge in Titijem – pogumno sooča z globalnimi izzivi: podnebnimi spremembami, onesnaženjem okolja in lažnimi novicami.

    Otrokom razlaga o vzrokih za zmeraj pogostejše poplave, jih uči prepoznavati laži na družbenih omrežjih, jih odpelje v knjižnico in jim pokaže Darwinovo knjigo »O nastanku vrst«, v kateri je omenjen tudi proteus.

    »Navdih za lik sem dobil pred leti med obiskom Postojnske jame. Proteus je idealen junak za to zgodbo: po eni strani tako ranljiv – za preživetje potrebuje čisto vodo, ne vidi – a vse čuti, po drugi strani pa je pravi superjunak – živi več kot sto let, brez hrane jih preživi deset,« je povedal Gumiero. Slovencem sporoča: »Še naprej varujte proteusa! In pripeljite svoje otroke v Postojnsko jamo, da spoznajo, kako krhko, a hkrati bogato in raznovrstno, je življenje.«

    Gustavo Gumiero je neodvisni sociolog, ki se posveča kritični analizi sodobnih družbenih vprašanj, trenutno se osredotoča predvsem na vzroke in posledice podnebnih sprememb. Na fotografiji skupaj s Katjo Dolenc Batagelj, iz Postojnske jame. FOTO: Postojnska jama
    Gustavo Gumiero je neodvisni sociolog, ki se posveča kritični analizi sodobnih družbenih vprašanj, trenutno se osredotoča predvsem na vzroke in posledice podnebnih sprememb. Na fotografiji skupaj s Katjo Dolenc Batagelj, iz Postojnske jame. FOTO: Postojnska jama

    Človeška ribica (Proteus Anguinus) je edinstvena živalska vrsta, endemit, živi le na Dinarskem krasu. Znanstvenike fascinira zaradi dolgoživosti, regeneracijskih sposobnosti in »večne mladosti« – ne »odraste«, ampak zmeraj ostaja v stadiju ličinke in se lahko razmnožuje tudi v visoki starosti.

    »Veseli nas, da Proteus postaja globalni junak, ki opozarja na pomen čistega okolja. Človeško ribico skrbno varujemo, saj nas opominja, kako pomembno je čisto okolje ne le za njeno preživetje, pač pa za preživetje vseh nas in prihodnjih generacij. Risanka na iskriv način nagovarja otroke, kar se nam zdi še posebej pomembno. Vzgoja in spoštljiv odnos do narave se mora začeti že pri najmlajših,« pravi Katja Dolenc Batagelj, izvršna direktorica in direktorica marketinga Postojnske Jame.

    Globalni ambasador iz jame

    Brazilski projekt se na drugem koncu sveta z enako vnemo bori za varovanje našega okolja in ponuja nov način okoljske vzgoje, ki igrivo in hudomušno uči otroke, kako se soočiti z izzivi sodobnega časa. Gre za prvo tovrstno pobudo v Braziliji, ki pa nosi globalno sporočilo: današnji otroci podnebne spremembe živijo in so del njihovega vsakdana, zato potrebujejo znanje in navdih, da postanejo varuhi našega planeta. Načrtujejo tudi mednarodno distribucijo, v ospredju pa je predvsem sporočilo. Tako se slovenski proteus iz skrivnostnega jamskega bitja spreminja v globalnega ambasadorja varovanja narave in boja proti podnebnim spremembam.

    Človeška ribica znanstvenike fascinira zaradi dolgoživosti, regeneracijskih sposobnosti in večne mladosti. FOTO: Alex Hyde/Postojnska jama
    Človeška ribica znanstvenike fascinira zaradi dolgoživosti, regeneracijskih sposobnosti in večne mladosti. FOTO: Alex Hyde/Postojnska jama

    Navdušili že s prihodom mladičkov

    Leta 2016 so v Postojnski jami javnost navdušili s prvim dokumentiranim izleganjem mladičkov človeške ribice v Postojnski jami. O tem so poročali vsi večji svetovni mediji – od BBC, CNN in Guardiana, do National Geographica. Danes pa še naprej skrbijo za ohranjanje teh izjemnih bitij in njihovega življenjskega okolja, tudi s pomočjo iniciative Protect Proteus Project.

    človeška ribicapodnebne spremembePostojnska jamaanimirani filmGustavo Gumiero

