Proti omrežjem in manipulaciji algoritmov

Po Avstraliji bo najverjetneje kot druga država na svetu sprejela prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let.

Spodnji dom francoskega parlamenta je v dolgi nočni razpravi podprl zakonodajni predlog, ki predvideva prepoved družbenih omrežij za mlajše od 15 let. Predlog se seli v senat, kjer bi ga lahko potrdili sredi prihodnjega meseca, oblasti pa želijo, da se ukrepi uveljavijo do začetka novega šolskega leta. S tem utegne Francija za Avstralijo postati druga država na svetu, ki bo prepovedala uporabo družbenih omrežij za mladostnike, čeprav o tem razmišljajo še mnoge, med njimi tudi sosednja Avstrija. Predsednik Emmanuel Macron je glasovanje »za« na omrežju x označil kot »pomemben korak« za zaščito francoskih otrok in najstnikov. Že v soboto je v videu pozval k prednostni obravnavi predloga, ki uživa podporo tudi v širši javnosti, in poudaril, da »čustva naših otrok in najstnikov niso naprodaj ...