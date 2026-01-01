Prva novorojenčica letos prišla na svet v Ljubljani

Kot prvi otrok v letu 2026 v Sloveniji je danes dve minuti čez polnoč zavekala deklica Sara v ljubljanski porodnišnici. Težka je 3120 gramov. Prvi deček v letošnjem letu se je medtem rodil ob 1.40 v Brežicah. Po navedbah tamkajšnjih babic za STA je težak 3300 gramov in dolg 54 centimetrov.

V porodnišnici Ginekološke klinike UKC Ljubljana se je prvi deček, težek 4.120 gramov, rodil ob 1.53 uri. V ljubljanski porodnišnici so lani imeli 4.910 porodov, rodilo se je 5.019 otrok, v 52,9 odstotka deček in v 47,3 odstotka deklica. Najlažji otrok je bila deklica, ki je tehtala 390 gramov, najtežji pa tudi deklica. Tehtala je 5.180 gramov. Rodilo se je 109 parov dvojčkov, trojčkov ni bilo. Naredili so 1.062 carskih rezov, so še navedli v porodnišnici.

V UKC Maribor pa so prvi porod v tem letu zabeležili ob 4.02. Na svet je prijokala deklica Tisa, težka 3 kilograme in 430 gramov. Le malo kasneje, ob 6.07, se je rodil tudi prvi deček.