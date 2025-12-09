Avstralija otrokom postavila meje

Avstralija je postala prva država na svetu, ki bo mlajšim od 16 let prepovedala dostop do platform, kot so tiktok, youtube, facebook ali instagram.

Ves svet se že nekaj časa sprašuje, kako bi lahko otrokom prepovedali dostop do družbenih omrežij. Avstralija se je tega resno lotila prva. FOTO: AFP

Ves svet napeto opazuje veliki eksperiment dežele tam spodaj. Avstralija z jutrišnjim dnem namreč postaja prva država, ki otrokom, mlajšim od 16 let, prepoveduje dostop do družbenih omrežij. Natanko opolnoči po avstralskem času (kar je, mimogrede, že) bo moralo deset priljubljenih platform blokirati mlade Avstralce, sicer bodo kaznovane z globo do 50 milijonov avstralskih dolarjev (kar je dobrih 28 milijonov evrov). Tožba petnajstletnikov Avstralska vlada mani, da bo z omejitvijo zmanjšala negativni vpliv družbenih medijev, ki spodbujajo mlade, da preživijo več časa pred zasloni, lahko pa so tudi kanali medvrstniškega nasilja ali ponujajo vsebine, ki škodujejo njihovemu zdravju. Avstralska študija z začetka leta je pokazala, da 96 odstotkov avstralskih otrok med desetim in 15. letom ...