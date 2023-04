Prva pretočna storitev v regiji brezplačno dostopna aprila

„Registriraj se takoj in glej brezplačno“ – prva regionalna pretočna storitev Pickbox NOW aprila omogoča dostop do treh vrhunskih serij, ki so navdušile gledalce, treba se je le brezplačno registrirati. Britansko vohunsko serijo so posneli na več krajih v Zagrebu. Provokativna skandinavska serija prikazuje pasti razkošnega življenja, osupljiva dokumentarna serija pa najbolj znano ugrabitev na svetu. En del vsake serije bo dostopen vsem registriranim uporabnikom na Picbox NOW vse do 30. aprila. Tu je vse, kar morate vedeti o teh odličnih serijah!

Natascha Kampusch: Vse življenje zapornica (Natascha Kampusch: A lifetime in prison)



Kako je preživeti 3069 dni v ujetništvu? Odgovore daje dokumentarna serija o najbolj znani ugrabitvi na svetu. O svojih izkušnjah bo govorila prav Natascha Kampusch (Vse življenje zapornica).

Strogo zaupno Ipcress (The Ipcress Fille)

Strogo zaupno Ipcress (The Ipcress File) je britanski triler, umeščen v l. 1963, v čas hladne vojne. V duhu časa, intenzivna in prepričljiva serija bo navdušila vse oboževalce kriminalk in vohunskih serij. V središču zgodbe je Harry Palmer, nekdanji tihotapec, ki nejevoljno postane vohun. Znajde se v središču nevarne skrivne naloge, v kateri mora uporabiti svoje zveze, da bi našel pogrešanega britanskega jedrskega znanstvenika.

Izhod (Exit)

Kako živi norveška elita? Je res zlato vse, kar se sveti? Skandinavska serija Izhod (Exit) je sodobna drama, ki temelji na resnični zgodbi in razkriva temni skriti svet hedonizma superbogatih. Ekskluzivni svet bogate elite Osla predstavi preko četverice prijateljev, ki imajo prav vse, kar si lahko zaželijo – razen izhoda iz lastne kože. Serija razkriva skrit in ekskluziven, vendar tudi temen in nenormalen svet bogatih Norvežanov.

Edinstvena pretočna storitev

Prva pretočna storitev v regiji Pickbox NOW se lahko pohvali s premierami serij in z uspešnicami, kot sta Oglaševalci (Mad Men), Seks, mamila in PR (Flack), in številnimi drugimi zanimivimi serijami, kot sta španski Dve življenji (Two Lives) in Šest sester (Six Sisters), ter britanskimi kriminalističnimi, detektivskimi in misterioznimi skandinavskimi serijami. Poleg tega si lahko ogledate veliko filmov z evropskih festivalov, torej so na voljo najbolj kakovostni in najnovejši evropski filmi, kot je nagrajeni latvijski film Kje si? (Runner) ali izjemni albanski film Odprta vrata (Open Door). Pickbox NOW je dostopen po vsej regiji, vse serije in filmi so prevedeni in podnaslovljeni.

Ne zamudite napovedi novih premier in posebnih ponudb, zato se registrirajte na Pickbox NOW, da boste vedno na tekočem z novimi regijskimi pretočnimi vsebinami.

