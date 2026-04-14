Prva uradnica Združenih narodov med teroristi, preprodajalci drog in diktatorji

Načrt, da bi intervju s Francesco Albanese, posebno poročevalko Združenih narodov za Palestino, opravil v kavarni, ni bil najboljši, je v uvodu članka priznal novinar Guardiana Julian Borger. »Preden smo lahko začeli, se je natakarica želela fotografirati z italijansko pravnico, izvedenko za človekove pravice. Enako je želel tudi blagajnik. Nato je iz kuhinje prišel kuhar v svoji beli uniformi, da bi se pridružil skupinski fotografiji. Tudi nekateri gostje so želeli svojo fotografijo,« je poročal Borger. Francesco Albanese je opisal kot prijazno in zgovorno, z mimoidočimi je komunicirala v treh jezikih.

Nadaljevanje zapisa je manj razigrano. Zaradi njenih stališč so bile na posebno poročevalko naslovljene grožnje s smrtjo, nevarnosti je bila izpostavljena njena družina. Francesca Albanese je ob tem proizraelske aktiviste, delujoče v Ženevi, obtožila, da nadlegujejo njenega moža, Massimiliana Calìja, višjega ekonomista pri Svetovni banki. Calì je pri Svetovni banki vodil projekte, povezane s Sirijo, veljal je za izjemno uspešnega, a ga je Svetovna banka odstavila z vodilnega položaja. »Svetovna banka se je obnašala popolnoma strahopetno,« je povedala novinarju.

Grozila ji je aretacija

Zaradi izrečenih in zapisanih stališč je visoki uradnici Združenih narodov v Nemčiji grozila aretacija. Trumpova administracija jo je uvrstila na seznam »posebej označenih« oseb, na katerem so teroristi, preprodajalci drog in morilski diktatorji. »Je prva uradnica OZN, ki je bila uvrščena na ta seznam,« je zapisal Borger.

»Bilo je hudo. To te nekako postavlja v isti koš z množičnimi morilci in mednarodnimi preprodajalci drog,« je povedala italijanska pravnica. »Bilo je paradoksno, da sem se soočila z eno najstrožjih oblik kaznovanja brez ustreznega sodnega postopka, saj mi sploh ni bila dana možnost, da se branim. Preprosto so me kaznovali brez sojenja.«

Kljub hudim problemom, s katerimi se sooča, je posebna poročevalka za Palestino prepričana, da je, ko gre za človekove pravice, v zadnjih letih prišlo do pomembnega premika. »Genocida v Ruandi in Bosni nista sprožila takšnega množičnega odziva,« je povedala v pogovoru. »To pomeni, da se človekove pravice danes bolje razumemo. Gre za preizkus univerzalnosti pravic in človečnosti.«

Razlika v odzivu javnosti je deloma posledica sodelovanja Zahoda v zločinih, ugotavlja posebna poročevalka. Pokol v Ruandi je bil izveden z mačetami, množične usmrtitve v Srebrenici pa s puškomitraljezi in jurišnimi puškami. Veliko Palestincev v Gazi je bilo ubitih s preciznimi bombami, ki so jih dobavile ZDA in ki so jih vodili algoritmi za izbiro ciljev, podprti z umetno inteligenco.