  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Zanimivosti

    Prve dame na Aljaski ni bilo, je pa Putinu napisala pismo

    Donald Trump je Putinu osebno predal pismo, v katerem opozarja na stisko otrok, ugrabljenih med vojno v Ukrajini.
    Svoj odtis na srečanju je pustila tudi Melania Trump. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Galerija
    Svoj odtis na srečanju je pustila tudi Melania Trump. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    S. B.
    16. 8. 2025 | 08:59
    16. 8. 2025 | 09:15
    2:24
    A+A-

    Ameriška prva dama Melania Trump na Aljasko svojega soproga ni spremljala, je pa bila tam kljub temu posredno navzoča. Donald Trump je namreč med srečanjem ruskemu kolegu Vladimirju Putinu osebno izročil njeno pismo. Kot poroča Reuters, opozarja v njem na stisko otrok, ugrabljenih med vojno v Ukrajini. Obstoj pisma pred srečanjem ni bil znan, prav tako niso razkrili podrobnosti o vsebini. 

    image_alt
    Na Aljaski brez preboja, Trump po telefonu že z Zelenskim in voditelji EU

    Po oceni Kijeva je bilo od začetka ruske invazije februarja 2022 z ukrajinskega ozemlja v Rusijo ali na zasedena ozemlja v Ukrajini prisilno razseljenih najmanj 19.500 ukrajinskih otrok, navaja britanski BBC. Na podlagi teh obtožb je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) marca 2023 izdalo naloga za aretacijo ruskega predsednika in komisarke za pravice otrok Marije Lvove Belove. Moskva sicer obtožbe odločno zanika in trdi, da ščiti ranljive otroke pred vojnim območjem. 

    Melania Trump na Aljasko ni odpotovala, vendar mediji v zadnjem času poročajo, da ima močnejši vpliv na svojega moža, kot se zdi. Med drugim je, kot je poročal Guardian, Trump sam izjavil, da je skepticizem prve dame prispeval k njegovemu premisleku o Putinu. Na srečanju z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem 15. julija je med drugim dejal: »Grem domov. Prvi dami povem: 'Danes sem se pogovarjala z Vladimirjem. Imela sva čudovit pogovor.' Ona pa odvrne: 'Res? Pravkar so napadli še eno mesto.'«

    Na drugem dogodku v Beli hiši istega dne je podobno dejal: »Ko sem prišel domov, sem rekel: 'Prva dama, z Vladimirjem sva se čudovito pogovarjala. Mislim, da sva blizu dogovora.' In potem sem prižgal televizijo, ona pa je rekla: 'To je res nenavadno, pravkar so bombardirali dom za ostarele.'«

    Sorodni članki

    Magazin  |  Zanimivosti
    Duh Jeffreyja Epsteina

    Melania Trump ostro nad Hunterja Bidna, grozi mu z milijardno tožbo

    Prizadeta je zaradi navedb sina nekdanjega ameriškega predsednika, da jo je Donaldu Trumpu predstavil Jeffrey Epstein.
    14. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriška politika

    Melania Trump – tiha moč iz ozadja?

    Britanski državni uslužbenci pred drugim Trumpovim obiskom v tem mandatu ugotavljajo, da je več pozornosti kot njemu treba nameniti njegovi soprogi.
    9. 8. 2025 | 19:37
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Novi prizidek k Beli hiši

    Z novo plesno dvorano v Beli hiši si bo Trump uresničil večletno željo

    Za pomembne goste so postavljati tudi šotor, ki ga Trump označuje za katastrofo, že septembra bod začeli graditi prizidek v klasicističnem slogu.
    Saša Bojc 2. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vrh na Aljaski

    Napredek pri pogovorih, a ključna vprašanja ostajajo odprta

    Trump je napovedal, da bo po koncu vrha poklical Zelenskega in evropske voditelje ter jih seznanil z izidi pogovorov.
    15. 8. 2025 | 14:48
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Sončni razcvet je šel v Španiji prehitro in predaleč

    Pedro Sánchez svojo državo opisuje kot »globalni zgled« v prehodu na zeleno energijo, a cene – in dobički – so strmoglavili.
    Financial Times 15. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ni povsod prepovedano

    Prenočevanje v vozilu ali kampiranje na črno? Preverite pravila v Sloveniji

    Prenočevanje v vozilu v Sloveniji ni povsod prepovedano. Preverite, kje je dovoljeno in kje veljajo omejitve ter kazni.
    15. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivhi virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Vladimir PutinDonald TrumpMelania Trumpvojna v Ukrajiniotroci

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Tenis
    Cincinnati

    Zverev do polfinalnega srečanja z Alcarazom

    Nemški teniški igralec Alexander Zverev je še zadnji polfinalist teniškega mastersa v Cincinnatiju. Pri ženskah izpadli prvi igralki sveta.
    16. 8. 2025 | 09:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Po srečanju na Aljaski

    Prve dame na Aljaski ni bilo, je pa Putinu napisala pismo

    Donald Trump je Putinu osebno predal pismo, v katerem opozarja na stisko otrok, ugrabljenih med vojno v Ukrajini.
    16. 8. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Som, sladkovodni velikan

    Brkač, s katerim je treba ravnati v rokavicah

    Onega dne se je zgodil največji, morda drugi največji ulov soma v reki Vipavi.
    Grega Kališnik 16. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Nepričakovani junak rešil prvake pred novim spodrsljajem (VIDEO)

    Liverpool je v prvi tekmi sezone angleške premier league premagal Bournemouth, potem ko je zapravil vodstvo dveh golov. Jutri na delu Benjamin Šeško.
    Peter Zalokar 16. 8. 2025 | 07:23
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Ogulin: Mnogim se zdi, da je Anita še vedno med nami

    Leto dni po smrti Anite Ogulin njeno hčer Karmen še nagovarjajo ljudje, ki jim je pomagala. Srečanja so ganljiva, tako kot pogovori o njeni avtobiografiji.
    Urša Izgoršek 16. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Som, sladkovodni velikan

    Brkač, s katerim je treba ravnati v rokavicah

    Onega dne se je zgodil največji, morda drugi največji ulov soma v reki Vipavi.
    Grega Kališnik 16. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Nepričakovani junak rešil prvake pred novim spodrsljajem (VIDEO)

    Liverpool je v prvi tekmi sezone angleške premier league premagal Bournemouth, potem ko je zapravil vodstvo dveh golov. Jutri na delu Benjamin Šeško.
    Peter Zalokar 16. 8. 2025 | 07:23
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Karmen Ogulin: Mnogim se zdi, da je Anita še vedno med nami

    Leto dni po smrti Anite Ogulin njeno hčer Karmen še nagovarjajo ljudje, ki jim je pomagala. Srečanja so ganljiva, tako kot pogovori o njeni avtobiografiji.
    Urša Izgoršek 16. 8. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo