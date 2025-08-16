Prve dame na Aljaski ni bilo, je pa Putinu napisala pismo

Ameriška prva dama Melania Trump na Aljasko svojega soproga ni spremljala, je pa bila tam kljub temu posredno navzoča. Donald Trump je namreč med srečanjem ruskemu kolegu Vladimirju Putinu osebno izročil njeno pismo. Kot poroča Reuters, opozarja v njem na stisko otrok, ugrabljenih med vojno v Ukrajini. Obstoj pisma pred srečanjem ni bil znan, prav tako niso razkrili podrobnosti o vsebini.

Po oceni Kijeva je bilo od začetka ruske invazije februarja 2022 z ukrajinskega ozemlja v Rusijo ali na zasedena ozemlja v Ukrajini prisilno razseljenih najmanj 19.500 ukrajinskih otrok, navaja britanski BBC. Na podlagi teh obtožb je Mednarodno kazensko sodišče (ICC) marca 2023 izdalo naloga za aretacijo ruskega predsednika in komisarke za pravice otrok Marije Lvove Belove. Moskva sicer obtožbe odločno zanika in trdi, da ščiti ranljive otroke pred vojnim območjem.

Melania Trump na Aljasko ni odpotovala, vendar mediji v zadnjem času poročajo, da ima močnejši vpliv na svojega moža, kot se zdi. Med drugim je, kot je poročal Guardian, Trump sam izjavil, da je skepticizem prve dame prispeval k njegovemu premisleku o Putinu. Na srečanju z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem 15. julija je med drugim dejal: »Grem domov. Prvi dami povem: 'Danes sem se pogovarjala z Vladimirjem. Imela sva čudovit pogovor.' Ona pa odvrne: 'Res? Pravkar so napadli še eno mesto.'«

Na drugem dogodku v Beli hiši istega dne je podobno dejal: »Ko sem prišel domov, sem rekel: 'Prva dama, z Vladimirjem sva se čudovito pogovarjala. Mislim, da sva blizu dogovora.' In potem sem prižgal televizijo, ona pa je rekla: 'To je res nenavadno, pravkar so bombardirali dom za ostarele.'«