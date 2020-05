Prve znanilke druženja

Jesen in pomlad sta v vrtcih in šolah nekaj posebnega. Ne zaradi začetka ali skorajšnjega konca, ampak zaradi majhnih obiskovalk. Mame otrok, predvsem deklic z daljšimi lasmi, vedo, o čem govorim. Običajno golazen na glavi opazimo v nedeljo, ko so lekarne zaprte, da je cena šampona, ki jih menda zagotovo odstrani, še malo višja. »Mučenje« je premo sorazmerno z dolžino las, priznam pa, da sem se že zalotila ob misli, da morda ne bi bilo tako hudo, če bi tisto dobrega pol metra dolgo grivo kar odrezala.



Uši so trdovratna bitja. Kljub šamponom in trebljenju, ko smo še najbolj podobni našim sorodnikom drugih živalskih vrst, preživijo. So pa vsaj šamponi danes bolj učinkoviti, kot so bili včasih, in celo dišijo. Moja stara mama nas je kar s »smrdljivcem« namazala. Petrolej je namreč uporabljala za vse živo. Ne spomnim se, ali je učinkovalo, glava pa je smrdela.



Šamponi se menjavajo, uši ostajajo. Vsakič znova, ko se otroci vrnejo v vrtce, se začne boj do zadnje migajoče predstavnice vrste, ki v življenju lahko izleže kar tristo jajčec. Če je kdo mislil, da bo ob vrnitvi otrok v vrtce in šole prejšnji teden kaj drugače, se je hudo zmotil. Ta konec tedna je bil že namenjen odstranjevanju prvega pridelka vrnitve.



Nadležne žuželke, zaradi katerih se otroci ves čas praskajo, obožujejo skupine ljudi in tesnejše medosebne stike, vključno z izposojanjem reči, ki so bile v stiku z lasiščem. Uši imajo rade vse tisto, kar so, sicer zaradi novega koronavirusa, prepovedali oziroma odsvetovali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Dejstvo, da so otroci že po nekaj dneh ponovnega obiska vrtca prinesli domov uši, je dokaz, da fizične distance med sovrstniki ni bilo, pa izposojali so si tudi verjetno kaj. So pač otroci. Virusa ne vidijo, do uši pa večinoma še niso razvili odpora. Vsaj ena živalska vrsta jim je hvaležna.