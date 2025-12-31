Prvi bodo v novo leto vstopili Kiribati, zadnja Bakerjev in Howlandov otok

Svet bo danes vstopil v leto 2026. V senci vrste konfliktov in posledične povečane teroristične grožnje po vsem svetu so ob množičnih praznovanjih na prostem v številnih državah okrepili varnost. Ponekod pa bodo praznovanja zaradi varnostnih in drugih razlogov okrnjena. Med drugim v avstralskem Sydneyju po nedavnem smrtonosnem napadu.

Kot vsako leto bodo ob 11. uri po srednjeevropskem času danes v novo leto prvi skočili prebivalci tihomorskega otoka Kiribati. Po Samoi, Tongi ter Fidžiju in Novi Zelandiji bodo nato v Sydneyju ob 14. uri po srednjeevropskem času leto 2026 pričakali z ogromnim ognjemetom ob znameniti operi in pristaniškem mostu.

Tudi letos napovedujejo spektakularen ognjemet, se pa bodo uro pred tem z minuto molka spomnili žrtev napada 14. decembra na plaži Bondi. Pristaniški most bo ob tem zasijal v beli barvi kot simbolu miru in enotnosti. So pa odpovedali ognjemet na plaži Bondi, ki se ga je običajno udeležilo 15.000 ljudi. V mestu bo tudi okrepljena policijska navzočnost.

Tudi v Evropi bodo potekala številna praznovanja na prostem z bogatim spremljevalnim programom ter ognjemeti, ki pa bodo ponekod zaradi varnosti okrnjena.

Za odpoved praznovanja na prostem se je v letu množičnih protivladnih protestov v Srbiji odločil župan prestolnice Beograd, ker da ne morejo zagotoviti varnosti. Organizirali pa ga bodo v prestižnem stanovanjskem naselju Beograd na vodi.

Množice čakajo na ognjemet v Sydneyju. FOTO: Hollie Adams/Reuters

V mestih po Italiji so varnost okrepili na javnih krajih in v institucijah. Z detektorjem kovin bodo tako v Rimu opremljeni vstopi v antični stadion Circus Maximus, kjer na novoletnem koncertu pričakujejo 40.000 ljudi.

V avstrijski prestolnici bo dunajskim policistom pri varovanju pomagalo 180 kolegov iz drugih mest. Razmere bodo spremljali tudi z droni in videonadzorom.

V francoski prestolnici so na prošnjo policije zaradi vsakokratne gneče in nemirov odpovedali priljubljen novoletni koncert na Elizejskih poljanah. Kljub temu pričakujejo, da bo na tej znameniti pariški aveniji prehod v novo leto tudi letos dočakalo več sto tisoč ljudi ob ognjemetu ob Slavoloku zmage.

Po Ameriki bosta kot zadnja v četrtek ob 13. uri po srednjeevropskem času v novo leto vstopila nenaseljena Bakerjev in Howlandov otok v Tihem oceanu.

Znamenita kristalna krogla se bo spustila dvakrat

Ko se bo kristalna krogla v New Yorku ob odštevanju do novega leta drevi tradicionalno spustila, jo bodo ponovno dvignili nazaj, razsvetlili v rdeče-belo-modri barvi in počakali, da jo ponovno spustijo 3. julija, ob praznovanju 250. obletnice ustanovitve ZDA. To bo prvič v zgodovini, da se bo znamenita krogla spustila po drogu dvakrat v enem letu.

Na newyorškem Times Squaru so kroglo prvič spustili po drogu ob praznovanju novega leta 1907. Krogla, ki jo je izdelal priseljenec Jacob Starr, je bila takrat težka okrog 317 kilogramov, današnja pa tehta več kot 5,5 tone.

Sicer pa se ob prehodu v novo leto na Times Squaru običajno zbere več kot 100.000 ljudi - večinoma obiskovalcev iz drugih delov ZDA ali iz tujine, ker se pravi Newyorčani v tovrstno gnečo z izjemnimi varnostnimi ukrepi zlepa ne bodo podali.