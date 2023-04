Prvi intervju z Michaelom Schumacherjem

Družina Michaela Schumacherja načrtuje tožbo proti reviji, ki je pred kratkim objavila intervju z legendarnim dirkačem, ki ga je v celoti generirala umetna inteligenca. Sedemkratni svetovni prvak v F1 je decembra leta 2013 doživel skoraj usodno smučarsko nesrečo, po kateri je povsem izginil iz javnosti. Takrat je padel in z glavo udaril ob skalo, in čeprav je nosil čelado, jo je menda prebila prenosljiva kamera, s katero je snemal vožnjo po belih strminah. Po nesreči so ga menda dali v umetno komo in ga potem septembra 2014 odpeljali na njegov dom.

Kakšno je njegovo dejansko zdravstveno stanje, ni znano. Nemalo je bilo ugibanj, kakšna je kvaliteta njegovega življenja in ali ga ohranjajo na aparatih zavoljo finančne koristi. V Netflixovem dokumentarcu iz leta 2021 je Schumacherjeva žena Corinna povedala: »Živimo skupaj na našem domu. Izvajamo terapijo. Naredimo prav vse, da bi se Michael bolje počutil, da mu je udobno in da ima občutek, da je del naše družine, da čuti našo vez. Poskušamo ohraniti družinsko življenje, kakor je bilo Michaelu všeč in mu še vedno je. Pač živimo naprej.«

Zasebno je zasebno

Revija Die Aktuelle je v svoji zadnji izdaji na naslovnici objavila fotografijo nasmejanega 54-letnega Schumacherja pod naslovom Michael Schumacher, prvi intervju. V podnaslovu spodbuja bralce, naj prelistajo do strani objave. Tam pa ugotovijo, da je intervju ustvarila umetna inteligenca.

Družina je menda svojo namero o tožbi že potrdila tiskovni agenciji Reuters. »Zasebno je pač zasebno, je vedno pravil Michael. Zame je zelo pomembno, da še naprej uživa v svojem zasebnem življenju, kolikor je to mogoče. Michael nas je vedno ščitil, zdaj pa mi ščitimo njega,« je sklenila Corinna.