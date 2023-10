Prvi temnopolti fotograf, ki je posnel Pirellijev koledar

Pirellijev koledar je skorajda do vsakega izida zavit v kanček skrivnostnosti. A prvi obrisi 50. izdaje oziroma koledarja za leto 2024 so tu. Posnetki so delo ganskega vizualnega umetnika princa Gyasija, ki je prvi afriški fotograf, angažiran za prestižno Pirellijevo izdajo. Posnetki so nastali v Londonu in Gani. Gyasi, ki je za rdečo nit koledarja izbral princip brezčasnosti, predstavlja barvit protipol prevladujočim predstavam zahoda o Afriki. »Pomembno je pokazati, da moji ljudje zmorejo vse. Gre za opolnomočenje črncev. To je bilo moje vedno poslanstvo,« je povedal za Vogue.

Med portretiranci so igralka Angela Bassett, manekenka Naomi Campbell, pesnica Amanda Gorman in ganski kralj Otumfuo Osei Tutu II, ki naslednje leto praznuje četrt stoletja kraljestva Ašanti pod njegovo vladavino.

Posnetki, ki so prišli v javnost, kažejo kultno manekenko v črni obleki, ki stoji pred visoko zlato uro, igralec Elba z dežnikom v roki in trenčkotu z dvojnim zapenjanjem, Bassettova drži velikanski zlati ključ ...

Kulturni fenomen

Svoje prve fotografije je Gyasi posnel prek telefona, da bi prekinil umetniške konvencije in preizprašal elitizem v umetnosti. Vizualni pripovedovalec zgodb želi s svojim delom predstavljati svojo skupnost in generacijo z živahnimi in močnimi barvami, večinoma posnetimi v njegovem rojstnem mestu Akra. 28-letnik je hitro dosegel svetovno prepoznavnost. »Kot vizualni umetnik menim, da moram Afriko na novo naslikati. Tako, da odstranim negativnost in pokažem pozitivne plati,« je povedal za Pirelli.

Pirellijev koledar, znan tudi preprosto kot The Cal, je bil ustvarjen leta 1964 kot »stranski proizvod« italijanskega podjetje za pnevmatike, sčasoma pa je postal kulturni fenomen v svetu mode in glamurja. Ekskluzivni koledarji so podarjeni le ozkemu krogu Pirellijevih strank in nikoli niso v prodaji. V zadnjih letih se je znamka odmaknila od šokantnih fotografij k posnetkom, ki zastavljajo vprašanja, kot sta rasa in spol. Tema 2018 je vključevala popolnoma temnopolto zasedbo, izdajo 2019 je navdihnila doba #MeToo, koledar za leto 2022 je posnel kanadski glasbenik in fotograf Bryan Adams kot poklon pop zvezdam, letošnji pa je poklon skupini izjemnih žensk – umetnicam, aktivistkam, športnicam in drugim.