FOTO:Psi se na ogled postavijo

Portret dveh pulijev. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Na pasji razstavi v newyorškem Madison Square Gardnu, ki jo prirejajo že od leta 1877, se je za naziv najboljšega na razstavi Westminster Kennel Club Dog Show, ki v svetu pasjih razstav pomeni toliko, kot osvojitev naziva najkoristnejši igralec (MVP - most valuable player) v NBA, najmočnejši košarkarski ligi na svetu, potegovalo 3200 psov 170 različnih pasem.Na razstavo, ki velja za olimpijske igre pasjih tekmovanj, se tradicionalno prijavljajo sami pasji prvaki iz celega sveta, ki so do zdaj že osvojili kakšno odličje na tem ali drugih podobnih tekmovanjih po vsem svetu.Do sedaj tridnevni, letos pa prvič štiridnevni pasji spektakel zadnja leta spremlja več kot 700 akreditiranih predstavnikov medijev, neposredno pa ga že od leta 1948 prenašajo tudi po televiziji.Letošnji zmagovalec je prekrasen črni pudel po imenu Siba. Lani je naslov najlepšega na razstavi pripadel foxterierju z imenom King.Nekaj zanimivih podatkov o najznamenitejši pasji razstavi:- ime Westminster ni povezano z Anglijo- od leta 2016 je na razstavi tekmovalo 12 novih pasem- največji stroški za pripravo na nastop za psa na tej prestižni prireditvi so znašali več kot 250,000 dolarjev- nagrada za zmagovalca je zgolj prestižni naziv, saj denarne nagrade ni- samo en pes je zmagal trikrat na tem tekmovanju in sicer v letih 1907, 1908 in 1909- od leta 2010 do 2015 je bil pasji šampion dan po zaključku pasje razstave povabljen na obisk h Donaldu Trumpu- od leta 2005 pa so razstavo vsako leto razprodali- največ naslovov najboljših so si doslej prislužili kužki pasme terier