Dan psov: zgodba o prijateljstvu in reševalnih aktivnostih človeka in psa

Aleš Gerkman je inštruktor v pasji šoli Kinološkega društva Ljubljana, skupaj s psičko Boko sta vrsto let delovala v enoti reševalnih psov. Boka se je letos zaradi poškodbe upokojila kot reševalka, a še vedno povsod spremlja Aleša. FOTO: Blaž Samec Belgijska ovčarka Boka, ki šteje devet let in pol, se je spomladi kot reševalka zaradi poškodbe upokojila, a je skupaj z Alešem še vedno nadvse aktivna. Štirimesečna Aka bo šla po stopinjah reševalke Boke. FOTO: Osebni arhiv A. G. Med drugim imata veliko veselja in dela z novim družinskim članom, štirimesečno belgijsko ovčarko Ako, ki bo seveda šla po stopinjah ...